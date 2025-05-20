В Україні, де через війну багато людей виїхало за кордон, боржникам за комунальні послуги можуть арештувати рахунки. Це стосується і тих людей, які виїхали за кордон. Про це повідомила Інна Кучук, начальниця управління правового забезпечення продажу СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго», повідомляють Новини.LIVE.

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За її словами, багато людей звертаються до них, аби врегулювати питання, вже після рішення суду, тобто після того, як їм заблокували рахунки.

«Після винесення рішення суду затвердження мирової угоди можливо лише через виконавчу службу. Багато людей вважають, що вони напишуть заяву, ми укладаємо мирову угоду і до виконавчої служби не потрапляє їхня справа. Це не так. До виконавчої служби ми подаємо заяву, мирову угоду, і вже виконавець подає подання до суду про затвердження мирової угоди з відкриттям виконавчого провадження, арештом рахунків, і якщо встигне, стягнення тієї суми заборгованості, яка буде на рахунках», — розповіла вона.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно народний депутат розповів, чому українцям потрібно готуватися до неминучого здорожчання комунальних послуг.

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