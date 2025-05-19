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«Вирівнювання цін»: нардеп розповів, чому українцям потрібно готуватися до неминучого здорожчання комунальних послуг

9:24 19 травня 2025
Тарифи на газ та електрику зростуть, фото з відкритих джерел

Багато хто з українців сподівається що вартість «комуналки» зросте тільки після війни, оскільки у країні діє мораторій на підвищення цін на комунальні послуги.

Водночас європейська інтеграція України передбачає вирівнювання цін на енергоресурси уже в недалекому майбутньому. Тобто тарифи на газ і світло для населення обов'язково зростатимуть. Про це заявив народний депутат України Олексій Кучеренко в етері «Новини.LIVE».

І вже дуже скоро на українців очікують нові тарифи на газ та електроенергію, адже це передбачено у рамках інтеграції України до Європейського Союзу.

«Йдеться про газовий та електричний ринок. Інтеграція з цими ринками автоматично означає, що у нас відбуватиметься вирівнювання цін», — заявив нардеп.

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За його словами, головне завдання уряду — забезпечити, щоб доходи населення збільшувалися разом зі зростанням цін на енергоресурси.

Варто зазначити, що тариф на газ для населення залишатиметься незмінним до 30 квітня 2026 року. Такі гарантії дали в уряді та компанії «Нафтогаз».

Своєю чергою, тариф на електроенергію зафіксовано до 31 жовтня 2025 року. При цьому в уряді неодноразово заявляли, що намірів переглядати ціну наразі немає.

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Водночас представники влади допускають, що у певних ситуаціях мораторій доведеться скасовувати, адже це буде набагато меншим злом, аніж криза всієї комунальної сфери країни.

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