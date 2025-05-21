Пішов в ЗСУ після того, як росіяни вбили маму: на війні загинув 22-річний воїн із Сумщини

На Сущині, яка потерпає від атак російських окупантів, попрощались з героєм.

У Глухові в останню дорогу провели захисника Юрія Капоріна. Він до останнього подиху обороняв нашу державу. За місяць йому мало виповнитись 23 роки, повідомляє Глухівська міська рада.

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«Юрій закінчив Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури, навчався у Сумському національному аграрному університеті за спеціальністю агроном, бо любив природу рідного краю. Студентські роки припали на воєнний час та велику трагедію — гибель матері Інни від рашиських загарбників», — пишуть земляки воїна.

У 2023 році 5 жовтня біля села Стара Гута загинула найрідніша людина у світі, яку Юрій любив більше за все. Жінка працювала приймальницею молока. Водій молоковоза внаслідок російського обстрілу тоді отримав травми.

За словами земляків, незважаючи на те, що Юрій мав можливість не йти на військову службу, він прийняв рішення захищати свою країну та пам’ять про матір, та всіх, кого забрала ця війна.

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«Спокійний, врівноважений, доброзичливий, Юрій став відважним воїном-гранатометником в штурмовій бригаді. Перебував не один раз в найгарячіших точках бойових дій. «Я йду на «0» на 10−14 днів», — сказав Юрій 9 травня своєму батькові Олександру Станіславовичу.

Але з того завдання мужній воїн не повернувся. Юрій Капорін навічно залишився на сторожі нашого спокою 22- річним бійцем. У нього залишились тато і бабуся.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Харківщині загинув воїн з Рівненщини Михайло Хоменчук.

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