Одним із перших став на шляху загарбників: на Харківщині загинув воїн із Рівненщини

У Рівненському районі віддали останню шану захиснику Михайлу Хоменчуку із Здолбунівської громади. Він був одним із тих, хто до останнього виборював мирне небо над Україною. Бійцю навіки 30 років, повідомляє районна державна адміністрація.

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«Михайло здобув професію будівельника. Працював на будівництві. 24 лютого 2022 року він добровільно пішов до військкомату та став на захист Батьківщини. Служив у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого».

Як розповідають земляки, воїн разом з побратимами першим став на загарбницькому шляху окупанта. Понад три роки був у найгарячіших точках фронту: Вугледар, Лисичанськ, Бахмут, Куп’янський напрямок. Герой був удостоєний нагороди — нагрудного знаку «Ветеран війни».

На жаль, 10 травня 2025 року головний сержант Михайло Хоменчук загинув внаслідок ворожого обстрілу. Сталось це під час виконання бойового завдання у Куп’янському районі Харківської області. Поховали героя на місцевому кладовищі.

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Раніше «ФАКТИ» писали про загибель у бою на Донеччині 21-річного воїна з Харківщини.

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