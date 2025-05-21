Залишилися дружина та дві доньки: футболіста збірної Ізраїлю вбила тяжка хвороба (відео)

Футболіст «Маккабі» з Хайфи та збірної Ізраїлю Гаді Кінда помер у віці 31 року, повідомляє пресслужба його клубу. Раніше відомий ізраїльський футболіст загинув від рук терористів.

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«Футбольний клуб „Маккабі“ (Хайфа) сумує у зв'язку зі смертю гравця команди Гаді Рафаеля Кінди, який пішов з життя у віці 31 року. Сім'я „Маккабі“ підтримує рідних Кінди і молиться, щоб вони більше не знали горя. Нехай його пам'ять буде благословенною», — йдеться у повідомленні.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, на початку травня футболіст, який востаннє виходив на поле 29 березня в дербі з «Хапоелем» з Хайфи, був госпіталізований через «медичні ускладнення». Лікарі робили все можливе, але рак, на жаль, виявився сильнішим.

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Майбутній футболіст народився в Адіс-Абебі у родині ефіопських євреїв. У три роки разом із батьками він переїхав до Ізраїлю. До переходу в «Маккабі» з Хайфи (там гравець був одноклубником київського динамівця Олександра Сироти) талановитий півзахисник пограв на батьківщині за «Ашдод» та «Бейтар», а за кордоном — в американській Лізі MLS за «Спортінг Канзас-Сіті», у складі якого в одному з матчів забив гол-красень.

У футболці збірної Ізраїлю Гаді Кінда, у якого залишилися дружина Ліран та дві доньки, провів 10 матчів та забив 2 м'ячі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуню-онуку знаменитого футбольного тренера знайшли мертвою в Ізраїлі.

Фото football.org.il

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