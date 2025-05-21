Вперше показали стрільбу «супергармати» Кім Чен Ина: про що сказали кадри спеціалісту

Як виявилося, частини армії Північної Кореї, що воюють проти України, забезпечуються та екіпіруються різними країнами. Але й сама КНДР надає допомогу країні-окупанту військовою технікою, хоча зазвичай і не визнає це офіційно, так лише днями з'явилися перші кадри застосування північнокорейської самохідної артилерійської установки М1989 «Коксан» калібром 170 мм.

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Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко проаналізував відео та зробив низку висновків. Зокрема, він відзначив явне перебільшення якісних характеристик техніки та помітив низку її слабких місць.

Так, за словами експерта, на відео чітко видно:

після пострілу САУ, незважаючи на її вагу, розхитує так, немов вона з пап'є-маше. Питання стабілізації актуальне для цих установок, що, в свою чергу, піднімає питання точності та впливу вібрації на все шасі в цілому;

170-мм снаряди для САУ М1989 мають два ведучих пояси по корпусу, що для радянських снарядів велика рідкість. Таку конструктивну особливість можна побачити у 203-мм 2С7 «Піон». Особливість ця серйозно впливає на знос ствола, і можна говорити про те, що північнокорейська САУ М1989 вимагає регулярного обслуговування своєї гармати та її заміни, з урахуванням того навантаження, яке здійснюється на неї у російських військах;

уточнена дальність стрільби з САУ М1989, і поки вона жодного разу не перевищувала 30 кілометрів, що свідчить про явно завищені характеристики для цих установок у відкритих джерелах, нібито 40−60 км;

є питання і до самих снарядів, якості виготовлення та балістичних характеристик, з урахуванням суттєвих проблем, що проявилися у північнокорейських 122-мм, 152-мм та мін 120-мм. Сам снаряд М1989 при калібрі в 170-мм, на ділі не потужніший за 152-мм з практично однаковим наповненням ВР.

«Нагадаю, що САУ М1989 росіяни стали отримувати для компенсації нестачі 203-мм 2С7 „Піон“. Але, за підсумком, за потужністю, за дальністю і за точністю, компенсація вийшла вельми сумнівна. З іншого боку, для РОВ зараз куди важливіше кількість, ніж якість. А ось щодо кількості САУ М1978/М1989 та боєприпасів до них у КНДР для росії проблем не буде», — підкреслив Олександр Коваленко.

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Нагадаємо, що хоча росіяни вперше визнали наявність у них М1989, показавши їх, насправді ЗСУ знищили першу САУ Кім Чен Ина ще у лютому.

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