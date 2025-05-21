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«Чекаю на дзвінок»: популярна модель та волонтерка подала заявку на «Холостяка»
Завершується кастинг чотирнадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, його головним героєм став популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк. Зйомки проєкту почнуться влітку, а вже восени канал СТБ покаже шоу про кохання. Його ведучим традиційно стане Григорій Решетнік.
На сторінці проєкту у соціальній мережі викладаються пости з інформацією та світлинами Холостяка. Також вже стали відомі дівчата, які одними з перших подали свої анкети. Серед них — представниця України на конкурсі краси «Міс Європа-2024» Мілена Мельничук. Саме вона після участі у конкурсі шокувала всіх скандальними подробицями його проведення.
На своїй сторінці у соціальній мережі Мілена виклала кумедний ролик, який зняла за допомогою картонної копії Тараса Цимбалюка. Дівчина зізналася, що Тарас їй наснився і вона вирішила, що це знак. На відео Мельничук готує для Холостяка сніданок, займається спортом та приймає ванну. Мілена повідомила, що подала заявку та чекає на дзвінок від продюсерів.
«Заповнила анкету, чекаю вашого дзвінка», — написала дівчина.
Нагадаємо, раніше, як писали «ФАКТИ», мережа обурювалася вибором нового Холостяка.
На фото у заголовку: Представниця України на конкурсі краси «Міс Європа-2024» Мілена Мельничук та актор Тарас Цимбалюк. Колаж Мілени Мельничук107
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