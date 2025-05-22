Не мають пружності: дружина Євгена Кота про операцію на грудях

Дружина відомого танцівника та хореографа, постійного учасника шоу «Танці з зірками» Євгена Кота, блогерка Наталя Татаринцева розкрила деталі своєї пластичної операції. На сторінці у соціальній мережі вона нагадала, що ще до народження доньки збільшила груди, й зізналася, які зараз має наслідки.

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«Єдиний мінус — збільшення грудей плюс грудне вигодовування додають додаткову розтяжку шкіри, — наголосила Наталя. — Груди не мають такої пружності, яка була відразу після операції. Це була очікувана історія, і не все так складно і погано. Поки що. Подивимось, як буде далі».

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Татаринцева натякнула на те, що не проти вдруге стати мамою, хоча наслідки цього можуть позначитися й на її зовнішньому вигляді.

«Можливо, після другої дитини ситуація стане ще більш критичною і треба буде щось підправляти, — сказала Наталя. — Але на даний момент мені все подобається — візуально, естетично я задоволена».

Євген Кот з родиною

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Татаринцева зізналася, що лікар, який її оперував, відмовляв від втручання, пояснюючи, які можуть бути недоліки. Але Наталя була впевнена у своєму рішенні.

«Ускладнень у мене не було, — згадала блогерка. - Я відновлювалася два місяці. І після цього вже була на пілоні. Лікар погодився на операцію тільки після того, як я сказала, що у мене все буде прекрасно, я хочу збільшити груди і зроблю це».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що донька Євгена та Наталі потрапила до лікарні.

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