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«ПСЖ» з незабитим пенальті вибив команду Зінченка та вдруге зіграє у фіналі Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу

23:58 7 травня 2025
ПСЖ&nbsp;— Арсенал

У середу, 7 травня, слідом за божевільним протистоянням «Інтера» та «Барселони» (4:3) на арені «Парк де Пренс» у Парижі відбувся другий поєдинок у відповідь ½ фіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Матч-відповідь

«ПСЖ» (Франція) — «Арсенал» (Англія) — 2:1 (Фабіан Руїс, 27, Хакімі, 72 — Сака, 76). На 69-й хвилині Вітінья («ПСЖ») не реалізував пенальті.

Перший матч — 1:0.

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Головний тренер «Арсенала» Мікель Артета, який сам колись виблискував юним у футболці «ПСЖ» разом з Роналдіньо, вірив, що навіть після невдачі в Лондоні його підопічним під силу пробитися до фіналу. «Ми тут, щоб творити історію», — заявив 43-річний іспанець після прибуття до Парижа.

І «каноніри» з Зінченком у запасі з перших хвилин взяли в облогу володіння команди Луїса Енріка, але яким же красенем був у кількох моментах голкіпер «ПСЖ» Доннарумма. Самі ж господарі до перерви бігали у контратаки рідко. Але влучно. І якщо «постріл» грузина Кварацхелії відбила штанга, то іспанець Фабіан Руїс потужним ударом шансів голкіперу англійців не залишив — 1:0.

«Відспівати» гостей із берегів Темзи могли вже на 69-й хвилині. Але бразилець із «ПСЖ» Вітінья, пробиваючи пенальті, програв дуель голкіперу «Арсеналу» Райї. «Відспівали» на 72-й, коли шикарний «постріл» вдався марокканцю Хакімі. Гол у відповідь Сака, як виявилося, лише відстрочив капітуляцію «Арсенала» — 2:1.

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«Парі Сен-Жермен», який вибив з ЛЧ три поспіль англійські клуби («Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал»), вдруге в історії пробився до фіналу турніру. Перша спроба здобути трофей 2020-го була невдалою — 0:1 у фіналі з «Баварією». Цього разу парижани у вирішальному матчі Ліги чемпіонів зіграють 31 травня на «Альянці Арені» у Мюнхені з «Інтером».

До речі, раніше клуби з Франції та Італії перетиналися у вирішальних матчах головного клубного турніру Європи лише раз, коли 1993 року «Марсель» узяв гору над «Міланом» — 1:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Арсенал» на стадії чвертьфіналу вибив із Ліги чемпіонів чинного володаря трофею «Реал».

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Фото LaPresse

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