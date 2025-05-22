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Неспокійна ніч у росії: дрони атакували Підмосков'я, Тульську, Липецьку та Калузьку області (відео)
Росіяни, які цілодобово завдають ударів з повітря не лише по прифронтових районах, а й по тилових українських містах, у ніч на 22 травня також відчули на собі всі «принади» війни. Під атакою ударних БпЛА перебували кілька регіонів, вкотре й столичний — Підмосков'я.
МО росії відзвітувало, що в небі над територією Московської області було «знищено і перехоплено» 35 безпілотників. Також, як стверджують у міноборони, 14 БпЛА були нейтралізовані над територією Орловської області, 12 — над територією Курської області, 11 — над територією Білгородської області, десять — над територією Тульської області, дев'ять — над територією Калузької області, сім — над територією Воронезької області, по три — над територіями Липецької та Смоленської областей, один — над територією Брянської області. Стверджується, що було «знищено та перехоплено 105 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу».
Про роботу ППО в районі москви мер російської столиці Сергій Собянін почав повідомляти ще напередодні — перша інформація з'явилася на його ТГ-каналі ще о 16:30, вона оновлювалася до півночі, а близько другої години ночі стали з'являтися нові повідомлення про «відбиття атаки» — аж до 5:20 ранку.
Канал Exilenova+ стверджує, що вибухи пролунали в Тульській, Липецькій та Калузькій областях, і що в Московській області, де спостеріналася найбільша інтенсивність нальотів, багато БпЛА фіксувалося біля аеродрому «Кубінка».
Також під атаками знаходилися Подільськ, Червоноармійськ, Чехов та інші міста під москвою.
«Наша команда виявила задимлення поблизу однієї з військових частин, що входить до складу військ протиповітряної оборони (ППО) Московського регіону. Раніше ця частина використовувалася як склад та база зберігання зенітних ракет комплексу С-25 „Беркут“. Звідси здійснювалося постачання окремих батарей ППО, наприклад, у районі Петеліно, повністю укомплектованих зенітними ракетами В-300. Сьогодні ця військова частина продовжує діяти та функціонує як навчальний полігон для мобільного зенітного ракетного комплексу С-300», — зазначають осінтери.
Нагадаємо, що напередодні в Орловській області росії було атаковано підприємство, що працює на російський ВПК, — Болхівський завод напівпровідникових приладів.
Фото з відкритих джерел124
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