Неспокійна ніч у росії: дрони атакували Підмосков'я, Тульську, Липецьку та Калузьку області (відео)

Росіяни, які цілодобово завдають ударів з повітря не лише по прифронтових районах, а й по тилових українських містах, у ніч на 22 травня також відчули на собі всі «принади» війни. Під атакою ударних БпЛА перебували кілька регіонів, вкотре й столичний — Підмосков'я.

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МО росії відзвітувало, що в небі над територією Московської області було «знищено і перехоплено» 35 безпілотників. Також, як стверджують у міноборони, 14 БпЛА були нейтралізовані над територією Орловської області, 12 — над територією Курської області, 11 — над територією Білгородської області, десять — над територією Тульської області, дев'ять — над територією Калузької області, сім — над територією Воронезької області, по три — над територіями Липецької та Смоленської областей, один — над територією Брянської області. Стверджується, що було «знищено та перехоплено 105 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу».

Про роботу ППО в районі москви мер російської столиці Сергій Собянін почав повідомляти ще напередодні — перша інформація з'явилася на його ТГ-каналі ще о 16:30, вона оновлювалася до півночі, а близько другої години ночі стали з'являтися нові повідомлення про «відбиття атаки» — аж до 5:20 ранку.

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Фото - скріншот

Канал Exilenova+ стверджує, що вибухи пролунали в Тульській, Липецькій та Калузькій областях, і що в Московській області, де спостеріналася найбільша інтенсивність нальотів, багато БпЛА фіксувалося біля аеродрому «Кубінка».

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Також під атаками знаходилися Подільськ, Червоноармійськ, Чехов та інші міста під москвою.

Фото Exilenova+

«Наша команда виявила задимлення поблизу однієї з військових частин, що входить до складу військ протиповітряної оборони (ППО) Московського регіону. Раніше ця частина використовувалася як склад та база зберігання зенітних ракет комплексу С-25 „Беркут“. Звідси здійснювалося постачання окремих батарей ППО, наприклад, у районі Петеліно, повністю укомплектованих зенітними ракетами В-300. Сьогодні ця військова частина продовжує діяти та функціонує як навчальний полігон для мобільного зенітного ракетного комплексу С-300», — зазначають осінтери.

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Фото Exilenova+

Нагадаємо, що напередодні в Орловській області росії було атаковано підприємство, що працює на російський ВПК, — Болхівський завод напівпровідникових приладів.

Фото з відкритих джерел

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