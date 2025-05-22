Відомий російський хокеїст помер за кермом автомобіля

У віці 33 років раптово помер відомий російський хокеїст Кирило Лебедєв, повідомляє Telegram-канал «Хокейні деталі». Раніше не стало автора першого хет-трику у складі збірної росії, який зіграв понад 500 матчів у НХЛ.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією джерела, близько 9-ї ранку Лебедєв відвіз синів до школи, після чого повернувся додому і став збиратися, щоб відлучитися у своїх справах. Сів у машину — і тут йому різко стало погано. Люди, які були поруч, викликали «швидку», але Кирило Лебедєв помер до того, як медики приїхали на місце. Попередня причина смерті хокеїста, який завершив кар'єру у 2022 році, — зупинка серця.

У послужному списку Кирила Лебедєва значилися виступи за команди «Сталеві лисиці» (Магнітогорськ), «Металург» (Магнітогорськ), «Індіана Айс» (США). «Сибір» (Новосибірськ), «Південний Урал» (Орськ), «Саріарка» (Казахстан), «Сочі», «Рубін» (Тюмень), «Нафтовик» (Альмєтьєвськ), «Металург» (Новокузнецьк), «Куньлунь» (Китай), «Торпедо» (Усть-Каменогорськ), «Рязань», «Дизель» (Пенза) та «Бурос» (Швеція). Разом зі «Сталевими лисицями» форвард ставав чемпіоном МХЛ, а у складі новокузнецького «Металурга» вигравав золоті медалі чемпіонату ВХЛ.

Після завершення кар'єри Лебедєв заснував у рідному Магнітогорську хокейну школу Lebedev Hockey School, де тренував дітей 2012−2016 років народження, у тому числі двох своїх синів — 10 та 11 років.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер чемпіон світу та віцечемпіон Олімпійських ігор з хокею, що втік від комуністичного режиму.

Фото ХК «Сталеві лисиці»

РЕКЛАМА

52

Читайте нас у Facebook