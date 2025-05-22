Окупанти використовують штучний інтелект у нових дронах: на фронті з’явилася нова серйозна небезпека

У той час, як щоночі здійснюються атаки дронами по окупантах, останні змогли створити новий вид безпілотника, що використовує штучний інтелект. ШІ дозволяє дронам самостійно ухвалювати рішення про маршрут польоту та куди завдавати удару.

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Першим про нову небезпеку повідомив фахівець із засобів радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов. За його даними, приблизно з середини травня на всіх фронтах збільшується кількість атак БпЛА нового типу на основі штучного інтелекту, при цьому фіксується від 30 до 50 вильотів щодоби на трьох напрямках.

За словами експерта, буквально кожен день штучний інтелект навчається. Наприклад, днями дрони навчилися на небезпечних для себе ділянках польоту маневрувати в повітрі (постійно рухатися вгору та вниз, вправо та вліво), заважаючи працювати нашим зенітним дронам. Завдяки ШІ та моделям дрони можуть літати над трасами, вишукуючи внизу військові машини.

Російський дрон з ШІ

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18 травня експерт повідомляв, що ШІ навчився розпізнавати свої дрони в повітрі, що дозволяє йому здійснювати атаку масовою групою, так званим «роєм», поки що з 6 БпЛА. А 21 травня Сергій «Флеш» зазначав, що на дронах з'явилися бензинові двигуни, що збільшило дальність польоту дронів зі ШІ до 100 км.

Загалом, нові дрони зі ШІ:

здатні летіти до 100 км від фронту та не розрізняють військову ціль від цивільної;

можуть самі «бачити» цілі завдяки камерам та комп'ютерному зору;

працюють без GPS — їм не потрібна супутникова навігація, вони орієнтуються «на око»;

самостійно ухвалюють рішення, коли і куди вдарити.

Як зазначає експерт, у жовтні 2024 року елементи ШІ у своїх дронах окупанти застосовували для того, щоб БпЛА ухилявся від зенітних дронів ЗСУ, якими українські оператори навчилися збивати ворожі безпілотники.

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Як зазначає сайт defence-ua, проблема не в появі у рф нового дрона-камікадзе, а в появі у російському арсеналі рішення щодо створення автономної далекобійної зброї з розвиненим машинним зором. Адже за рахунок цього вирішуються проблеми стійкості до РЕБ, як під час навігації, так і для атаки без залежності від наявності зв'язку з оператором.

«Тому не слід відкидати сценарій, коли ворог, у разі визнання таких рішень ефективними, попри їхню високу ціну, почне їхню інтеграцію в інші далекобійні засоби ураження — далекобійні дрони, мініатюрні крилаті ракети тощо. Адже йдеться лише про необхідність інтеграції, якщо брати основне: потужну камеру, модуль обробки відеопотоку та базу даних на накопичувачі обсягом від 100 Gb», — підкреслюють у defence-ua.

Втім, як раніше писали «ФАКТИ», поряд із новітніми технологічними рішеннями окупанти використовують і безнадійно застарілу 50-річну техніку.

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