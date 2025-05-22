«Сьогодні треба говорити не про припинення війни, а про перемогу України. Якщо не говорити про перемогу — буде поразка», — Андрій Клименко

Невдовзі після інаугурації американський президент Дональд Трамп розпочав спілкування телефоном з російським диктатором путіним , в тому числі й щодо України. Тоді ж він достатньо різко почав реагувати на заяви україанського керівництва щодо необхідності подальшої підтримки США України у її протистоянні агресорові, на перший план виносячи тему перемовин, у тому числі й прямих. А на початку березня США призупиняли надання військової допомоги Україні . Втім, як показав «Стамбул» та чергове спілкування Трампа та путіна, перемовини наразі не сприяють встановленню миру. Керівник Моніторингової групи з санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко вважає, що наразі настав час Україні та партнерам змінювати риторику — з перемовин на перемогу.

«Треба вже здати до архіву риторику про перемовини, мир і припинення війни, — пише Андрій Клименко. — Зараз ці слова вже застосовуються по інерції…

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Всім зрозуміло, що ця риторика з'явилася, щоб догодити Трампу. Думали, що спрацює, могло спрацювати, але не спрацювало. По причинах, що не залежать від мистецтва дипломатії України, Британії, Франції, Німеччини, Польщі… Дипломатії разом з психотерапією було багато. Але…

Сьогодні треба говорити не про припинення війни, а про перемогу України і Європи разом з рештою цивілізованого світу (вже без США) над головною загрозою для цього світу в 21 столітті. Іншого шляху просто не існує. Або — або. Якщо не говорити про перемогу — буде поразка.



Та росія, яку ми зараз бачимо, вона несумісна з поняттям «мир» та «домовленості», якщо до них додається поняття «Україна». Вона набрала швидкість і не зупиниться.



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«Примус до миру» — ну, таке собі. Годиться як тимчасове. А ось розвиток поняття «санкції» до поняття «економічна ізоляція» та «економічна війна» — це те, що треба.



Слова мають значення… Бо саме словами ми формулюємо цілі. Хто хоче «припинити», той отримає тимчасове припинення вогню і не більше. Це (в конкретних умовах моменту) — вже не стратегія.



І не варто комплексувати, що зараз ми ще далеко від перемоги… Стратегія — це важливо".

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