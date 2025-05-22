- 18:37 Зламали 10 тисяч камер відеоспостереження: як росія шпигує за поставками зброї в Україну
- 18:34 Накопичилося понад 10 мільярдів гривень: чи пропадуть пенсії у тих, хто не зміг виїхати з окупованої території
- 18:17 Гірчицею — по довгоносику: як правильно приготувати корисний розчин для малини
- 18:16 На вихід: найтитулованішого футболіста у 123-річній історії клубу попросили з «Реала»
- 17:56 Так боляче: мережа відреагувала на кліп популярного співака
- 17:22 Чому королева Єлизавета не хотіла жити з Меган Маркл: стала відома причина
- 16:57 Доля простягне руку допомоги: на п'ять знаків зодіаку чекають на сюрпризи наприкінці тижня
- 16:31 «Я був з ним у полоні»: завдяки акції на підтримку військовополонених і зниклих безвісти у Варшаві вдалося дізнатися про долю солдата з Полтавщини
- 16:06 Сирні булочки: з будь-якою начинкою та без шкоди для фігури
- 15:57 Тобі личить: колишня учасниця «Холостяка» чекає на дитину
- 15:24 Трамп заявив лідерам Європи, що переконаний у перемозі росії, попри втрату темпу її наступу на фронті, — ЗМІ
- 14:51 «Сьогодні треба говорити не про припинення війни, а про перемогу України. Якщо не говорити про перемогу — буде поразка», — Андрій Клименко
«Сьогодні треба говорити не про припинення війни, а про перемогу України. Якщо не говорити про перемогу — буде поразка», — Андрій Клименко
«Треба вже здати до архіву риторику про перемовини, мир і припинення війни, — пише Андрій Клименко. — Зараз ці слова вже застосовуються по інерції…
Всім зрозуміло, що ця риторика з'явилася, щоб догодити Трампу. Думали, що спрацює, могло спрацювати, але не спрацювало. По причинах, що не залежать від мистецтва дипломатії України, Британії, Франції, Німеччини, Польщі… Дипломатії разом з психотерапією було багато. Але…
Сьогодні треба говорити не про припинення війни, а про перемогу України і Європи разом з рештою цивілізованого світу (вже без США) над головною загрозою для цього світу в 21 столітті. Іншого шляху просто не існує. Або — або. Якщо не говорити про перемогу — буде поразка.
Та росія, яку ми зараз бачимо, вона несумісна з поняттям «мир» та «домовленості», якщо до них додається поняття «Україна». Вона набрала швидкість і не зупиниться.
«Примус до миру» — ну, таке собі. Годиться як тимчасове. А ось розвиток поняття «санкції» до поняття «економічна ізоляція» та «економічна війна» — це те, що треба.
Слова мають значення… Бо саме словами ми формулюємо цілі. Хто хоче «припинити», той отримає тимчасове припинення вогню і не більше. Це (в конкретних умовах моменту) — вже не стратегія.
І не варто комплексувати, що зараз ми ще далеко від перемоги… Стратегія — це важливо".
Фото із соцмережі
Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.107
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам — «Королева Пентаклів», Козорогам — «Король Кубків», а Тельцям — «Верховна Жриця»: Таро-прогноз та поради карт на 22 травня