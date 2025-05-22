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Сирні булочки: з будь-якою начинкою та без шкоди для фігури
Кулінар Віктор Угорчук нещодавно розповів, як приготувати хачапурі по-мегрельськи, а Лана Ляховська поділилася рецептом приготування сирних булочок.
«Сирні булочки! ДУЖЕ смачний білковий сніданок або перекус — і при цьому без шкоди для фігури :) Ідеально смакують із будь якою начинкою. Але й без начинки вони теж дуже смачні», — написала вона.
Інгредієнти:
• 200 г сиру (творогу)
• 1 яйце
• жовток для змащування
• приблизно 80 г пшеничного борошна
• 50 г сиру (твердого, натертого)
• ½ ч. ложки розпушувача
• ½ ч. ложки солі
• кунжут для посипання
Спосіб приготування:
«Змішуємо всі зазначені інгредієнти (твердий сир натираємо на тертці). Кількість борошна може трохи відрізнятися — важливо, щоб тісто трималося купи й з ним було зручно працювати. Не варто „забивати“ тісто борошном — краще регулярно обвалювати руки в борошні й формувати бублики одразу на пергаменті. Формуйте приблизно однакові кульки, потім притисніть долонею й зробить отвір посередині. Змащуємо майбутні булочки жовтком і посипаємо кунжутом. Відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20−25 хвилин — до золотистої скоринки», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», раніше кулінарка Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати ліниві сирні булочки.
Ілюстративне фото74
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