Хачапурі по-мегрельськи: чудовий варіант для родинної вечері

Найсмачніші хачапурі по-мегрельськи у домашньому виконанні — це м'яке пухке тісто, багато розплавленого сиру та золотиста хрустка скоринка. Варто приготувати, особливо шанувальникам сиру! Дуже смачні сирні коржі в духовці готуються просто, ділиться кулінар Віктор Угорчук.

ВІДЕО ДНЯ

Для тіста:

100 мл теплого молока

100 мл теплої води

РЕКЛАМА

1 ст. л. цукру

4 г сухих дріжджів

Приготування

Перемішати й відставити на 10 хвилин, поки не підійметься шапочка. Потім додати 1 яйце і 0,5 ч. ложки солі, ретельно вимішати й поступово ввести 300 г борошна. Тісто досить липке, тому наприкінці ввести 4 ст. ложки олії, знову вимішати та поставити в тепле місце. Через годину тісто підм'яти й знову поставити в тепле місце десь на такий же час.

РЕКЛАМА

Поки тісто підходить, приготувати начинку. На тертці подрібнити 450 г сиру (можна суміш сулугуні й моцарели). Третину сиру відкласти, він піде на присипку. У більшу частину сиру додати білок з одного яйця і 30 г розтопленого масла, перемішати.

Коли тісто підійшло вдруге, розділити його навпіл, руками розтягнути в кружок і по центру викласти половину сиру. Маса сиру має дорівнювати масі тіста, а то й трішки більше. Потім защипнути тісто, як на великий хінкалі, повернути швом донизу й дати хвилин 5 відпочити. Далі долонями розтягнути в коржик, зробити по центру отвір. Збити жовток (білок використали для сирної начинки) зі столовою ложкою молока та змастити верх коржа, а потім посипати половиною відкладено сиру. Випікати при 200 °C 20 хвилин.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати сирний пиріг з лаваша за швидким та простим рецептом для «лінивих» господарок.

112

Читайте нас у Facebook