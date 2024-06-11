Ліниві сирні булочки: кулінарка поділилася рецептом ідеального частування, яке змусить забути про бутерброди та сендвичі

Кулінарка Тетяна Литвинова, яка відома своїми цікавими рецептами відомих страв, впевнена, що смачна домашня випічка змусить багатьох любителів перекусів забути про бутерброди та сендвичі.

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«Уявіть собі теплий, ароматний вечір, коли ви збираєтеся з друзями за чашкою чаю чи кави. Ці ліниві сирні булочки — ідеальне частування для таких моментів. Простота приготування робить цей рецепт доступним для будь-якої господині, а використання готового тіста заощадить ваш час», — зазначає кулінарка.

Готуються булочки швидко й просто, а виходять красиві й смачні.

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На 12 булочок знадобиться:

Лаваш — 2 аркуші

Яйця — 6 шт.

Молоко — 300 мл.

Зелена цибуля — 50 г.

Кріп — 10 г.

Сир твердий (бажано з ароматом топленого молока) — 100 г.

Приготування:

Лаваш нарізати смужками за висотою форми.

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В середину поставити сир й закрутити лаваш не дуже щільно.

Нарізати зелену цибулю та кріп.

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Змішати порізану зелень, яйця та молоко. Посолити й поперчити.

Потім заливкою залити заготовки булочок у формі. Зверху притрусити натертим сиром.

Випікати при 200 градусах 20−25 хвилин.



Раніше Тетяна Литвинова поділилась рецептом «ідеального літнього легкого десерту».

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