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Якби не твої слова — не було б і моїх найкращих пісень: зірки чуттєво привітали з ювілеєм Юрія Рибчинського
Легендарний поет та автор пісень Юрій Рибчинський відзначає своє 80-річчя. Відомо, що Юрій Євгенович з початку повномасштабного вторгнення живе з дружиною Олександрою у центрі Києва і продовжує активно творити. У день його ювілею, з привітаннями до маестро у соціальній мережі звернулися його друзі, зіркові колеги та син — поет Євген Рибчинський.
- Живи до 120, з 80-річчям, татусю, — написав Євген Юрійович.
Співачка Наталя Могилевська, яка на початку своєї карʼєри співала пісні саме Рибчинського, назвала його «батьком».
- Юрію Євгеновичу, з днем народження! — написала Наталя. — 80 років — неможливо повірити! Ви — частина національної душі. Для мене особисто ви стали батьком і моєю творчою сімʼєю! Ви завжди поруч, на сцені і у житті, з добром і щирістю, з порадою і підтримкою! Дякую вам за все!
Приєдналася до поздоровлень і співачка Катерина Бужинська.
- Дорогий наш Геній, поет- пісняр, Герой України, мій творчий Хрещений батько Юрій Рибчинський! — звернулася до поета Катерина. — Бажаю міцного здоровʼя та натхнення! Дякую за найкращі пісні! Люблю!!!
Привітав свого товарища та кума і відомий артист Павло Зібров, розмістивши архівні фото.
- Юро, Юрчику, брате мій, я дякую долі за ту зустріч 33 роки тому, — написав Павло Миколайович. — Вся моя творчість як композитора і співака оповита твоїми віршами, зігріта твоєю поезією. Якби не твої слова — не було б і моїх найкращих пісень, тих, що стали хітами на десятиліття. Твоя поезія — це те, що дає музиці крила, наповнює її глибиною і змістом. Вона — у серцях мільйонів.
Нехай Бог дарує тобі міцне здоров’я, нові сили і натхнення, щоб ми ще написали багато пісень, які прославлятимуть Україну й торкатимуться душ кожного, хто їх почує.
ФАКТИ приєднується до привітань та побажань довгих творчих років давньому другу редакції, легендарному Юрію Рибчинському.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Юрій Євгенович написав вірш до окупантів.484
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