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Бюджетна юшка з червоної риби від новобранця ЗСУ Ектора Хіменеса Браво — проста, ароматна і дуже смачна
Попри поїздку на фронт, відомий кулінар Ектор Хіменес Браво продовжує вести соціальні мережі й публікує рецепти страв, якими, певно, частує своїх товаришів по службі.
Днями пан Ектор опублікував рецепт бюджетної юшки з червоної риби.
Інгредієнти:
• Червона риба
• Морква молода
• Цибуля
• Картопля
• Петрушка
• Перець горошком
• Лавровий лист — за бажанням
Приготування:
Обсмажити моркву та цибулю.
В каструлю налити холодну воду, покласти червону рибу. Додати перець горошком, лавровий лист за бажанням.
Додати петрушку, обсмажену цибулю та моркву.
Поставити на вогонь, довести до кипіння і варити 10−15 хвилин на повільному вогні без активного кипіння.
З бульйону дістати рибу, процідити від залишків спецій та листя.
В чистий бульйон додати картоплю та моркву. Варити до готовності картоплі. Приправити за смаком.
Подавати з зеленню.
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