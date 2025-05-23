Бюджетна юшка з червоної риби від новобранця ЗСУ Ектора Хіменеса Браво — проста, ароматна і дуже смачна

Попри поїздку на фронт, відомий кулінар Ектор Хіменес Браво продовжує вести соціальні мережі й публікує рецепти страв, якими, певно, частує своїх товаришів по службі.



Днями пан Ектор опублікував рецепт бюджетної юшки з червоної риби.

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Інгредієнти:

• Червона риба

• Морква молода

• Цибуля

• Картопля

• Петрушка

• Перець горошком

• Лавровий лист — за бажанням

Приготування:

Обсмажити моркву та цибулю.

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В каструлю налити холодну воду, покласти червону рибу. Додати перець горошком, лавровий лист за бажанням.

Додати петрушку, обсмажену цибулю та моркву.

Поставити на вогонь, довести до кипіння і варити 10−15 хвилин на повільному вогні без активного кипіння.

З бульйону дістати рибу, процідити від залишків спецій та листя.

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В чистий бульйон додати картоплю та моркву. Варити до готовності картоплі. Приправити за смаком.

Подавати з зеленню.

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