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Капусняк з гарбузом від Евгена Клопотенка: смак здивує кожного
Досвідчений кулінар Євген Клопотенко знає дуже багато рецептів капусняку. Але, видно, кулінар вирішив по-справжньому здивувати українців і запропонував рецепт відомої страви з гарбузом!
«Капусняк — це традиційно і звично, а капусняк з гарбузом — трохи більш незвично. Але чому б і ні? Я люблю ламати класичні уявлення про їжу. І дійсно, гарбуз і капуста дуже гармонійно поєдналися в цьому рецепті, надаючи супу ніжного, делікатного смаку. Капусняк з гарбузом легкий, ароматний і здатний скласти конкуренцію традиційним рецептом. Спробуйте!» — написав Євген на своєму сайті.
Інгредієнти:
1500 мл вода
150 г капуста
120 г бекон
60 г гарбуз
1 ст. л. перловка
за смаком мускатний горіх
за смаком коріандр
за смаком сіль
для бульйону овочевий набір (цибуля, морква, лавровий лист, перець)
Приготування:
У каструлю з подвійним дном викласти очищені від шкірки овочі (морква і цибуля) і злегка обсмажити.
Залити водою (1500 мл), додати спеції (лавровий лист і запашний перець за смаком) й варити бульйон 30 хвилин.
Процідити бульйон.
Додати перлову крупу (1 ст. л.) і варити 20 хвилин.
Додати тонко нашатковану капусту (150 г) і шматочки бекону (120 г).
Посолити, додати нарізаний кубиком гарбуз (60 г) і варити капусняк до готовності гарбуза.
Раніше ми розповідали, як готують капусняк у Полтаві.38
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