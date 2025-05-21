Капусняк з гарбузом від Евгена Клопотенка: смак здивує кожного

Досвідчений кулінар Євген Клопотенко знає дуже багато рецептів капусняку. Але, видно, кулінар вирішив по-справжньому здивувати українців і запропонував рецепт відомої страви з гарбузом!

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«Капусняк — це традиційно і звично, а капусняк з гарбузом — трохи більш незвично. Але чому б і ні? Я люблю ламати класичні уявлення про їжу. І дійсно, гарбуз і капуста дуже гармонійно поєдналися в цьому рецепті, надаючи супу ніжного, делікатного смаку. Капусняк з гарбузом легкий, ароматний і здатний скласти конкуренцію традиційним рецептом. Спробуйте!» — написав Євген на своєму сайті.



Інгредієнти:

1500 мл вода

150 г капуста

120 г бекон

60 г гарбуз

1 ст. л. перловка

за смаком мускатний горіх

за смаком коріандр

за смаком сіль

для бульйону овочевий набір (цибуля, морква, лавровий лист, перець)

Приготування:

У каструлю з подвійним дном викласти очищені від шкірки овочі (морква і цибуля) і злегка обсмажити.

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Залити водою (1500 мл), додати спеції (лавровий лист і запашний перець за смаком) й варити бульйон 30 хвилин.

Процідити бульйон.

Додати перлову крупу (1 ст. л.) і варити 20 хвилин.

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Додати тонко нашатковану капусту (150 г) і шматочки бекону (120 г).

Посолити, додати нарізаний кубиком гарбуз (60 г) і варити капусняк до готовності гарбуза.

Раніше ми розповідали, як готують капусняк у Полтаві.

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