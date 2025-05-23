На його рахунку десятки блискуче виконаних бойових завдань: на Донеччині загинув боєць з Одещини

Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванопілля, що на Торецькому напрямку, 18 травня загинув Микита Деордіца. Він — мужній та незламний захисник, якому назавжди залишиться лише 23 роки, повідомляє Подільська міська рада.

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«Микита закінчив Механіко-технологічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету, де здобув фах автомеханіка. Після завершення навчання у коледжі, пройшов підготовку у навчальній частині поліції в місті Херсон, що стало першим кроком на шляху до служби у правоохоронних органах. Згодом вступив до Одеського державного університету внутрішніх справ. Паралельно з навчанням, проходив службу в батальйоні поліції особливого призначення в місті Одеса», — йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України у 2022 році, Микита добровільно став до лав зведеного батальйону поліції «Цунамі». З серпня 2022 року виконував бойові завдання на Херсонському та Запорізькому напрямках.

«Зокрема, під час операції поблизу села Давидів Брід на Херсонщині, розвідувальна група, до складу якої входив Микита, виявила техніку та живу силу противника. Завдяки злагодженим діям українських воїнів було успішно скориговано вогневий удар по ворогу та здійснено форсування річки Інгулець. 12 квітня 2024 року Микита Деордіца увійшов до складу окремого штурмового батальйону „Лють“ полку „Цунамі“. Брав безпосередню участь у бойових діях на гарячих ділянках фронту. Його бойові стежки пролягали через Часів Яр, Вовчанськ, Покровськ, Карлівку, Нове Селідове, Гірник, Нову Українку. Воїн брав участь у запеклих боях за Щербинівку та Торецьк», — повідомляють земляки воїна.

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За особисту мужність, героїзм Микита Деордіца був удостоєний державних нагород — відзнаки розвідки «Сова», нагрудного знаку «Золотий хрест», відзнаки президента України «За оборону України».

«Його ім’я назавжди залишиться в серцях рідних, побратимів та всієї громади», — кажуть земляки.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на фронті воїна з Рівненщини.

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