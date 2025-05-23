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Працюють ефективно, і не смердять на весь дім: експертка Марина порадила три засоби для очищення унітазу

15:52 23 травня 2025
Унітаз можна почистити без дорогої хімії.

Як відомо, сантехніку потрібно мити щодня, а унітаз можна чистити навіть декілька разів на день. І для цього зовсім не потрібна дорога «хімія» з магазину.

За словами експертки з чистоти Марини Жукової, можна зробити засоби для чищення самому, адже дорога хімія найчастіше розчаровує.

Вона запропонувала три рецепти, які добре працюють.

Перший рецепт — змішати 400 мл дешевого шампуню та 2 ст.л. щавелевої кислоти чи бури. Нанести в чашу унітаза по колу. Через 15 хвилин унітаз засяє. Й за словами Марини, пахне приємно.

Якщо сантехніка дуже брудна замість щавелевої кислоти потрібно брати 50 мл соляної кислоти.

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Другий рецепт підходить для пластику. Дві таблетки аспірину розчинити у 500 мл теплої води.
Розпилити суміш зовні — і кришка унітаза, і ніжка знову будуть чисті й білі, без запаху, без розводів.

Третій рецепт для йоржика — столову ложку білизни залити окропом, занурити туди йоржик. Через 15 хвилин йоржик буде як новий.

Ми також розповідали, як легко позбутися вапняного нальоту в унітазі.

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