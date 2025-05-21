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Терти до нестями більше не потрібно: як легко позбутися вапняного нальоту в унітазі
Щоб тримати сантехніку завжди у чистому, майже новому, стані є безліч засобів, як від промислових виробників, так й від людей, які займаються прибиранням професійно, але використовують природні матеріали та неагресивні засоби чищення.
Так експерти клінінгової компанії Molly Maid впевнені, що досягти блиску унітаза вже за кілька годин можна без надмірних зусиль, передає Express.
Для цього не потрібно шукати щось особливе. Підійде лимонна кислота, яка ефективно справляється з важкими плямами та користується авторитетом серед фахівців з прибирання. Лимонна кислота ефективно розчиняє мінеральні відкладення, не пошкоджуючи поверхню порцеляни й не створюючи різкого запаху.
Лимонну кислоту потрібно розчинити у воді й залити розчин в чашу унітаза так, щоб плями повністю занурилися у суміш. Залишити в такому стані на кілька годин або на ніч. Потім почистити чашу йоржиком. Після цього вапняний наліт зникне. Водою змити розчин лимонної кислоти.
Якщо ж залишки вапна залишаться — варто повторити процедуру.
Спосіб доступний, легкий у щоденному використанні та зовсім недорогий.
Ще один спосіб, як почистити унітаз лимонною кислотою показано у ролику.
Експерт радить змочити унітаз, а потім висипати в нього 3−4 столові ложки лимонної кислоти й столову ложку харчової соди. Обидві речовини будуть реагувати одне з одним і належним чином пінитися.
Після закінчення часу замочування слід протерти туалетною щіткою унітаз, потім знову змити, і унітаз знову стане чистим.
Ми також розповідали, як почистити унітаз розчином з трьох інгредієнтів.238
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