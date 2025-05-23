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Ні слів, ні музики: мережа відреагувала на кліп Тіни Кароль

17:53 23 травня 2025
Тіна Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль, яка шокувала відвертими світлинами, вразила мережу премʼєрою. Пісня «Балкони» та кліп на неї викликав багато коментарів у мережі. За словами співачки це іронічна та гротескна пісня про те, яким наївним буває кохання. Головний її меседж: «Кохаємо, але мимо». Автор пісні «Балкони» — музикант та продюсер Іван Клименко.

«Ця історія — про вибір: образитися чи посміхнутися», — сказала Тіна, презентуючи роботу.

Зйомки кліпу проходили на території тепличного комплексу — одного з найбільших виробників троянд в Україні, з понад 20 гектарами квітів. Режисеркою стала Ната Курган, яка вже робила для співачки кліпи «Стерва» та «Дзвони». За задумом — підрізана троянда — це візуальний символ того, що ми часто обрізаємо й власні надії і віру в щире кохання.

«Схуднення на салі, 40 хвилин на скакалці та 15 хвилин у планці — мої рекорди для нової іронічної пісні «Балкони», — написала Тіна на своїй сторінці у соціальній мережі.

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У кадрі Тіна в екстра-мінісукні прогулюється між рядами троянд та підіймається над квітами на спеціальній платформі. Постановником став відомий хореограф Костянтин Гордієнко.

Мережа відреагувала на новий кліп артистки, відзначивши її відмінну спортивну форму та професійну роботу танцівників. А от сама пісня сподобалася не всім.

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«Фігурка, личко, голос, кліп — усе дуже красиво, окрім самої пісні, — написали у коментарях. — Ані слів, ані музики».

«Який балет, неможливо відвести погляд! - були вражені під відео. — Тіна, звісно, як завжди шикарно виглядає».

«Балет доповнив прям на всі 100%, — додали у коментарях. — Дуже сподобалось, цікавий вибір локації, дуже гарно!»

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Раніше Тіна Кароль вразила вмінням влучно стріляти.

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