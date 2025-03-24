А можна так з путіним? Тіна Кароль вразила вмінням стріляти

Популярна співачка, музична продюсерка Національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль, яка показала найулюбленішу вправу, вразила світлинами. На своїй сторінці у соціальній мережі Тіна виклала добірку фото з подій, які трапилися з нею за останній час. Серед світлин — робота на студії, примірка сукні, фізичні тренування та стрільба з пістолету. Відомо, що у минулому році Кароль пройшла курс військового вишколу.

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«Т — творчість, тонус, — підписала світлини співачка, розшифровуючи значення свого імені. — І — імпульс, інновації. Н — наполегливість, нескореність. А — амбітність.

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Байдуже, скільки відведено часу… головне, що ти з ним зміг зробити".

Підписники подякували Тіні за емоційні світлини та поділилися своїми враженнями.

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«Так цікаво — відео, які про життя, про робочі моменти, без позування та прикрас, просто життя», — написали у відповідь.

«Здається, достатньо було одного відео, де Тіна стріляє, всім хейтерам було б достатньо», — поділилися враженнями.

«10 відео, а можна так з путіним?» — запитали у співачки, натякаючи на її вміння володіти зброєю.

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Раніше Тіна Кароль розкрила місце свого натхнення.

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