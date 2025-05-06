Занадто: мережа відреагувала на відверті світлини Тіни Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль, яка показала вміння стріляти, знову вразила своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Кароль розмістила відверті світлини, на яких позує біля стіни у чорній, обтягуючий фігуру, сукні. Відомо, що співачка вже декілька років практикує йогу, дуже схудла та має спортивну поставу.

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«Тільки тіні знають мої таємниці», — загадково підписала фото Тіна.

Шанувальники артистки вибухнули коментарями та компліментами. Хоча були й ті, хто вважає таку відвертість вже занадто. Не втримався від коментарів, навіть, відомий музикант Павло Зібров, поставивши під дописом вогники.

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«Тіна Кароль — синонім слова секс!» — вирішили у мережі.

«Вааайй, які запальні фоточки», — відреагували прихильники.

«Тіна в тінях», — написала співачка Alyona Аlyona.

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«Айй, тигриця наша», — нарекли співачку.

«Ваша енергетика відчувається навіть через екран», — поділилися враженнями.

«Тіна Кароль, вам личить чорне плаття», — зауважили у коментарях.

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«А співати вже давно не вдається, — вирішили у мережі. — Тепер тільки так увагу привертає…«

«Занадто», — обурилися шанувальники.

Нагадаємо, у минулому році Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу.

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