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Сексу не було: переможниця «Холостяка» відреагувала на зізнання «Терена»
Переможниця тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Інна Бєлень, яка вразила новиною, різко відреагувала на зізнання Олександра «Терена». Нагадаємо, ветеран війни Олександр Будько («Терен») був головним героєм проєкту. Але романтична історія його та Інни скінчилася невдовзі після виходу «Холостяка» в ефір. За словами «Терена», після проєкту йому довелося звернутися за допомогою до психолога і повністю відновитися вдалось лише у кінці квітня.
Про це і про стосунки з Інною Олександр розповів на каналі Раміни Есхакзай, яка і сама була учасницею пʼятого сезону «Холостяка».
Виявилось, що поява у проєкті Інни, яка нібито запізнилася на Першу вечірку, була сценарним ходом, а реальних відносин між ними і не було.
«Мені складно сказати, що ми були разом, — сказав Сашко. — Ми не так часто бачилися, і у нас не було якихось суперблизьких стосунків після проєкту».
Холостяк наголосив, що у нього взагалі не було якихось сильних почуттів до фіналісток реаліті.
«Не можу сказати, що я відчував себе на сьомому небі від щастя з кимось із них, — поділився „Терен“ і відповів, чи був секс на проєкті. — Ні з ким на ніч я не залишався. Сексу не було ні під час проєкту, ні після».
«Терен» додав, що, знаючи про наслідки, ніколи б не погодився на участь у «Холостяку».
«Якщо б знав, що буде далі, не погодився на пропозицію стати Холостяком, — сказав ветеран, натякаючи на хейт на його адресу. — Не все те, що на екрані, перед камерами, є дійсність».
У свою чергу Інна Бєлень відреагувала на зізнання «Терена» на своїй сторінці у соціальній мережі. Дівчина сказала, що між ними була домовленість про повагу та нерозповсюдження деталей.
«Домовленість була про повагу, — написала Інна. — Бо я вважала, що ти — вартий уваги. Що все, що було, по-справжньому. Що людина, за якою я йшла тоді — це ти. Але сьогодні я розумію. Та людина і ти зараз — це різні люди».
Нагадаємо, героєм чотирнадцятого сезону «Холостяка» став популярний актор Тарас Цимбалюк.69
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