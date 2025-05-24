Дівам варто зосередитися на справах, що давно відкладалися, а Ракам побути на самоті: гороскоп на вихідні, 24 та 25 травня

Якщо закінчення робочого тижня може бути важким днем для багатьох знаків зодіаку, з негативними емоціями, сварками та проблемами зі здоров'ям, то вихідні навпаки сприятимуть покращенню їхнього морального стану.

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Вихідні — час для зустрічей, культурних заходів, шопінгу та наведення затишку вдома. А вплив Місяця в Діві та Терезах тільки посилює прагнення до порядку, гармонії та красивих дрібниць.



Що обіцяють зірки представникам зодіакального кола 24 та 25 травня, йдеться у гороскопі на спеціальному сайті.

Овен

Овнам у суботу варто обмежити контакти з дратівливими людьми, а неділя підходить для спілкування з тими, хто вас справді розуміє. Це чудовий час для творчості, спорту — головне, не заганяйте себе в рутину.

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Телець

Тельцям варто присвятити вихідні собі та своїм близьким. Можливі несподівані дзвінки чи візити з минулого, особливо у суботу. Неділя чудово підійде для прогулянок та відновлення сил.

Близнюки

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Близнюки відчують приплив енергії, але постарайтеся не розпорошуватися, інакше до вечора неділі відчуєте втому. Це ідеальний час для нових знайомств та веселих заходів.

Рак

Ракам вихідні варто провести у колі близьких або на самоті. У суботу можуть спливти давно забуті теми. Неділя подарує полегшення та відчуття, що все добре.

Лев

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Вихідні будуть яскравими. У суботу можливі цікаві пропозиції щодо роботи чи творчості. Неділю краще присвятити відпочинку та турботі про себе.

Діва

Дівам варто зосередитися на справах, особливо тих, що давно відкладалися. Субота — чудовий день для прибирання, сортування думок та складання нових планів. Також вихідні підходять для шопінгу та догляду за тілом.

Терези

Терезам субота підійде для неспішних справ та зустрічей з друзями. Неділя — для романтики. У вас може з'явитися натхнення, якщо ви давно хотіли щось намалювати, написати або створити.

Скорпіон

Скорпіонам у суботу не потрібно вплутуватися у конфлікти. Краще спрямуйте енергію у спорт чи прибирання. Неділя відкриє можливості для перезавантаження.

Стрілець

У суботу добре зайдуть зустрічі з друзями або участь у події, пов'язаній із навчанням. Неділя може принести цікаве знайомство чи осяяння в особистому житті. Головне — не сидіть удома.

Козоріг

Козорогам потрібно розпланувати вихідні так, щоб на все вистачило часу. Субота буде продуктивною — можливі важливі розмови, особливо з колегами. У неділю краще нічого не робити. Це добрий момент, щоб переглянути свої цілі.

Водолій

Водолії в суботу будуть сповнені ідей та натхнення. Особливо добре підуть будь-які проєкти, пов'язані із командною роботою. Неділя змусить замислитись про особисте. Можлива важлива розмова чи навіть несподіване зізнання.

Риби

Рибам субота принесе події, які важко пояснити логікою: знаки, збіги, спогади. Це гарний день для духовних практик, творчості чи просто відпочинку у тиші. Неділя вимагатиме трохи більше активності, особливо у побутових питаннях. Вихідні допоможуть вам зрозуміти: ви йдете у правильному напрямку.

Про те, хто має гарні шанси покращити матеріальне становище у літні місяці, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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