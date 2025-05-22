Українці почали отримувати листи з вимогою з'явитися до податкової: що відбувається

Нещодавно Мінфін розповідав про розроблений та підтриманий Кабміном законопроєкт щодо оподаткування онлайн-торгівлі українців прибутковим податком і військовим збором. Зокрема, документ передбачає пільгову ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5%, а обов'язки податкового агента покладаються на операторів платформ.

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом today.ua повідомляє, що податкова служба розсилає листи громадянам щодо необхідності пояснити в територіальному відділенні ДПСУ систематичне ведення господарської діяльності з використанням NovaPay. Йдеться про продаж товарів в Інтернеті та надходження коштів на особисту картку.

Видання, посилаючись на бухгалтерку Людмила Боднар, зазначає, що податкова почала посилено моніторити продавців у Мережі, які користуються цифровими платформами, зокрема, OLX. Підреслюється, що громадяни можуть періодично продавати щось через платформу, але систематична діяльність розцінюватиметься як ведення незареєстрованого бізнесу.

Робиться висновок, що контролюючий орган посилює моніторинг операцій, які здійснюють громадяни без офіційної реєстрації ФОП та податкової звітності. Нагадаємо, що наразі фізособи-підприємці мають сплачувати 23 відсотки податків: 18% ПДФО та 5% військового збору.

РЕКЛАМА

Про те, чи підвищуватимуть податки в Україні цього року, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

630

Читайте нас у Facebook