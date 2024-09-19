Польща хоче натиснути на Україну у питанні Волинської трагедії: що відомо

Із січня 2025 року Польща головуватиме в Раді ЄС. Тож вона відіграватиме важливу роль у перемовинах України про членство в ЄС. Таке прагнення нашої країни міністерство закордонних справ Польщі планує використати як важіль впливу на Київ у питанні щодо ексгумації тіл жертв Волинської трагедії, повідомляє польське видання Onet, посилаючись на співрозмовника з відомства.

ВІДЕО ДНЯ

«Це буде менш обтяжливо, ніж під час майбутніх переговорів про вступ до ЄС», — пояснює джерело ЗМІ, додаючи, що «до Зеленського це не дійшло».

Варшава розчарована позицією Києва щодо ексгумації тіл. Тому польске МЗС «планує конкретні кроки» — «використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ у найближчі місяці».

Окрім цього, Києву потрібна підтримка Варшави, аби у зв’язку з російською агресією пришвидшити процес вступу через спрощені процедури ЄС.

РЕКЛАМА

«Ми допоможемо їм, якщо вони допоможуть нам», — зазначили у польському МЗС.

Нагадаємо, перед візитом до України міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав український уряд знайти рішення для вшанування жертв Волинської трагедії. Інакше Польща вживатиме «жорсткіших заходів». Про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню Le Monde.

РЕКЛАМА

За словами міністра, Польща подолала свій імперський синдром щодо України, але має одне прохання: провести ексгумацію жертв Волинської трагедії, щоб поховати їх за християнським звичаєм.

Проте після візиту Сікорського до Києва, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський начебто мав конфлікт з міністром закордонних справ Польщі. Про це написало польське видання Wprost. Як зазначило видання, польська сторона була «щонайменше здивована» стилем, в якому український президент намагався поводитися із Сікорським.

РЕКЛАМА

«За свідченнями учасників розмови, атмосфера між Зеленським і Сікорським була вкрай напруженою, можна було навіть говорити про розкол», — зазначили журналісти.

Український лідер одразу звинуватив Варшаву, що вона не підтримує Київ на шляху до ЄС. Сікорський відповів, що Польщі знадобилося десятиліття для вступу, а запропонований Офісом Зеленського термін «нереалістичний».

Зеленський також наголосив, що Польща роздмухує тему Волинської трагедії з внутрішньополітичних міркувань і не повинна підіймати цю тему. Своєю чергою Сікорський закликав до ексгумації жертв для гідного перепоховання.

«У якийсь момент атмосфера була настільки поганою, що можна було навіть говорити про сутичку. Литовська делегація не намагалася підтримати польського міністра», — написало видання.

Проте ексглава МЗС Польщі у 2018−2020 роках Яцек Чапутович розкритикував політику уряду Дональда Туска щодо України, назвавши її «політикою гієни».

«Коли рік тому я описував зовнішню політику „ПіС“ щодо України й теми Волині як „політику гієни“, я не очікував, що за нового уряду вона здобуде статус державної політики. Те, що раніше було ганебним, стало нібито проявом політичного реалізму», — заявив ексглава МЗС Польщі.

Чапутович зауважив, що якщо раніше заяви були на рівні заступника міністра закордонних справ, то тепер від самого прем’єра Туска і віцепрем’єра Косіняка-Камиша пролунали заяви, що без вирішення історичних суперечок з Польщею Україна може мати проблеми зі вступом до ЄС.

Ексміністр пояснив, що під «політикою гієни» має на увазі спроби скористатися вразливим становищем опонента для досягнення своєї мети. Він нагадав події 1938 року, коли Польща на тлі Мюнхенської угоди змусила Чехословаччину поступитися Заолжям, а за рік сама зазнала нападу нацистської Німеччини.

«Дії гієни можуть дати перевагу ведмедю — давайте сподіватися, що нам не доведеться зіткнутися з ним лицем до лиця, і молитися, щоб інші не застосували таку політику до нас», — дорікнув Чапутович.

За словами Чапутовича, слова ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про геноцид на Волині та акцію «Вісла» були невдалими, але український міністр також сказав, що Україна «не має жодних проблем з продовженням ексгумацій», за умови, що Польща застосовуватиме принцип взаємності й шанобливо ставитиметься до могил українців.

Нагадаємо, рік тому президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда у Луцьку взяли участь у заходах з вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

Раніше повідомлялося, що у соцмережах Польщі активизувались агенти кремля, які розпалюють ворожнечу до українців.

176

Читайте нас у Facebook