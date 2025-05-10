У Варшаві 9 травня біля кладовища виставили на показ «Х…ла»

Більш як двометрова скульптура у вигляді чоловічого статевого органу з головою путіна в касці на голові, що має зневажливу назву «Х.ло», постала 9 травня (в цей день так званого «перемир'я» рф продовжувала завдавати ударів по Украаїні) перед російськими дипломатами та прибічниками «руского міра», які цього дня традиційно покладають квіти до пам’ятника радянським солдатам перед цвинтарем воїнів Червоної армії у Варшаві.

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«Російська дипломатія роками використовувала це місце для створення ілюзії спадкоємності перемоги над фашизмом та підкреслення „непереможність“ російської держави, — каже лідерка ініціативи „Євромайдан-Варшава“ Наталка Панченко. — А ми — українські та польські активісти — вже вчетверте після повномасштабного вторгнення росії в Україну влаштовуємо представникам країни-терористки перформанси, щоб нагадати їм і всьому світу, що вони, як громадяни цієї країни, несуть відповідальність за воєнні злочини, масові вбивства цивільного населення, депортацію дітей, знищення цивільної інфраструктури в Україні, безпрецедентне порушення норм міжнародного права. У нас своя традиція: зупиняти ці спроби танців на кістках. Ми тут, щоб правда була голоснішою за пропаганду та щоб показати всьому світові і самим терористам реальність, у якій росія — терористична країна. Бо це не вшанування пам’яті. Це — кривавий цинізм».

Автор скульптури — литовський художник Мартинас Гаубас — працював над нею близько двох років. Під час презентації свого гротескного витвору він сказав, що «Х…ло» символізує ізоляцію російського лідера від реальності, параною, страх і зневагу до людського життя. Форма скульптури вбивчо примітивна, глузлива, різко політична, наповнена символікою настільки, що кожному зрозумілий закладений у неї сенс.

Автор роботи - литовський художник Мартинас Гаубас

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Перший раз офіційно ця скульптура засвітилась у Литві під час акції до річниці повномасштабного вторгнення. Відтоді сприймається як символ сміливого мистецького спротиву російському імперіалізму.

«Скульптура стала символом зустрічі з правдою: росія — держава-терорист, путін — військовий злочинець, ордер на арешт якого видав Міжнародний трибунал у Гаазі, а росіяни — нація вбивць і терористів», — заявила Наталка Панченко на відкритті експозиції.

Сергію Андрєєву та представникам проросійських сил у супроводі численної охорони та поліцейських довелося йти до пам’ятника під вигуки «Терористи». Буквально переступаючи через людські тіла, обгорнуті в білі простирадла, вимазані бутафорською кров’ю, що символізували вбитих росіянами українців.

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Навколо були розкидані іграшки — нагадування про загиблих дітей.

«Поки путін віддає накази стирати міста з лиця землі, катувати, ґвалтувати, нищити, поки Україна бореться за життя, росія несе смерть і називає це «історичною місією», — кажуть організатори перформансу.

Покладання квітів супроводжувалося не лише словесними перепалками між агресивно налаштованими людьми з російськими прапорами та георгіївськими стрічками та активістами. Подекуди вони навіть намагалися відтягувати «трупи», аби пройти далі…

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Під час заходу було зачитано петицію від «Акції Демократії» та «Комітету оборони демократії» до влади Польщі з вимогою закрити посольство рф у Польщі, а посла терористичної країни оголосити персоною нон- грата. «Він (Сергій Андрєєв. — Авт.) є функціонером злочинної терористичної держави та пропагандистом війни. Його присутність на території Польщі є образою для цінностей, на яких ґрунтується наша конституція, права людини та солідарність з Україною», — йдеться в петиції.

Учасники акції підтримали цю вимогу своїми підписами.

Ексклюзивний матеріал «У Берліні на розпіареному пропагандою СРСР меморіалі в Трептов-парку полеглим радянським воїнам… немає жодного імені загиблого радянського солдата» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото, відео — сторінка Наталки Панченко у Фейсбуці

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