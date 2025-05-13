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Розум не сприймає: у мережі розкритикували вибір дизайнера (фото)
Популярний дизайнер Андре Тан, який назвав головні літні образи, поділився добіркою трендових аксесуарів-2025. За словами Тана, влітку будуть популярні масивні прикраси, які доповнять будь-який образ. На своїй сторінці у соціальній мережі він виклав рекомендації тим, хто хоче мати актуальний вигляд цього сезону.
«Літо вже зовсім-зовсім скоро, а аксесуари — це невідʼємна частина луку — те, що зробить твій образ неповторним! - написав Тан. — Потрібно їх прикупити чи дістати з шухлядки:)»
Тан радить звернути увагу на браслети, які носять вище ліктя.
«Такий браслет ідеально поєднується з топами буз рукавів, — написав дизайнер. - Чокери знову у моді, але цього разу — щоб бути у центрі уваги. Забудьте про мінімалізм: прикраси на шиї мають бути помітними. Обирайте прикраси у морському стилі: перли, мушлі та сумки-перлини. Масивні кольє з гігантських намистин, незвичні форми, асиметрія й багатошаровість. Об'ємні металеві браслети.
Підписники подякували за поради, але не всім сподобалися нові тренди.
«А я, напевне, застара… — додали у коментарях. - Не сприймає мій розум, що це красиво».
«Не моє) значить, буду не модна», — написали у відповідь.
«Не вистачає чогось українського», — зауважили у мережі.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про головні кольори літа.
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