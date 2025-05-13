Розум не сприймає: у мережі розкритикували вибір дизайнера (фото)

Популярний дизайнер Андре Тан, який назвав головні літні образи, поділився добіркою трендових аксесуарів-2025. За словами Тана, влітку будуть популярні масивні прикраси, які доповнять будь-який образ. На своїй сторінці у соціальній мережі він виклав рекомендації тим, хто хоче мати актуальний вигляд цього сезону.

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«Літо вже зовсім-зовсім скоро, а аксесуари — це невідʼємна частина луку — те, що зробить твій образ неповторним! - написав Тан. — Потрібно їх прикупити чи дістати з шухлядки:)»

Тан радить звернути увагу на браслети, які носять вище ліктя.

«Такий браслет ідеально поєднується з топами буз рукавів, — написав дизайнер. - Чокери знову у моді, але цього разу — щоб бути у центрі уваги. Забудьте про мінімалізм: прикраси на шиї мають бути помітними. Обирайте прикраси у морському стилі: перли, мушлі та сумки-перлини. Масивні кольє з гігантських намистин, незвичні форми, асиметрія й багатошаровість. Об'ємні металеві браслети.

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Підписники подякували за поради, але не всім сподобалися нові тренди.

«А я, напевне, застара… — додали у коментарях. - Не сприймає мій розум, що це красиво».

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«Не моє) значить, буду не модна», — написали у відповідь.

«Не вистачає чогось українського», — зауважили у мережі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про головні кольори літа.

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