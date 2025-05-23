- 20:21 Сучасні й безпечні умови для навчання: у Кам’янському оновили ліцей, де виросло не одне покоління містян
- 20:08 Перець по-балканськи: чудова закуска для святкового столу
- 19:58 Продати квартиру «задешево» не вийде: які податки та збори доведеться заплатити державі
- 19:54 Дівам — «Колесо Фортуни», Козорогам — «Маг», а Рибам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 24 травня
- 19:52 Помер чемпіон та володар Кубка СРСР у складі «Динамо» Лобановського
- 19:44 ВПК рф похвалився новим автоматом: що про нього відомо
- 19:22 Сексу не було: переможниця «Холостяка» відреагувала на зізнання «Терена»
- 19:06 Унітаз завжди буде чистим і буде дуже приємно пахнути: блогерка порадила засіб, який можна приготувати вдома
- 18:47 Ніякої ностальгії: Костянтин Меладзе вийшов на зв’язок з шанувальниками
- 18:22 рф втрачає по 400 тисяч солдатів на рік, проте навіть це Україну не врятує: аналітики зробили невтішний прогноз
- 18:06 Як відновити тюль і повернути йому білизну: «секретна порада» від блогерки Марини
- 17:54 Чемпіонат України з футболу, 30-й тур, 23 — 25 травня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
Російські терористи вдарили балістикою по порту в Одесі: є загиблий, багато поранених
В п'ятницю, 23 травня, росіяни знов завдали удару по українській інфраструктурі — запустили дві балістичні ракети по цивільному порту в Одесі. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще восьмеро отримали поранення.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
«Росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту», — повідомив Кулеба.
За його даними, в результаті удару, загинула одна людина — працівник порту. Ще восьмеро отримали поранення, ними виявились також цивільні працівники підприємства.
«Четверо з них у важкому стані. Усім їм надається допомога», — пояснив міністр.
Внаслідок атаки пошкоджені машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.
«Росія знову вдарила по мирному, стратегічно важливому об’єкту, який має значення для продовольчої безпеки світу», — наголосив Кулеба.
Він відзначив, що загалом за час від повномасштабного вторгнення росія пошкодила та знищила майже 400 об'єктів портової інфраструктури, понад 30 суден, а також в результаті російської агресії постраждало 106 цивільних осіб.
Інформацію також підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Прошу жителів та гостей Одещини реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні — оперативно прямувати в укриття!» — додав він.
Зауважимо, що лише цього ранку російські загарбники атакували дронами Одеську область. Під час ранкової атаки також не обійшлося без постраждалих.
Вночі та вранці 23 травня російські окупанти випустили дрони по Україні відразу з кількох напрямків. Сили ППО протягом цілої ночі відбивали ворожу атаку. Варто зауважити, що російські безпілотники вночі долетіли до західних областей України. Зокрема ворожі дрони вдарили по залізниці у Чернівецькій області. Також росіяни атакували й Івано-Франківську область, а у Коломийському районі пошкоджені будівлі та автомобілі.
Як повідомляли «ФАКТИ», ворог постійно тероризує Одесу. Під час атаки рф на початку травня один з дронів терористів влучив у 16-поверховий будинок. Були частково зруйновані верхні поверхи будинку. Загинули люди. Також пошкоджень зазнали низка інших багатоквартирних та приватних житлових будинків, навчальний заклад, супермаркет, автомобілі.139
Читайте нас у Facebook