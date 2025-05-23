Російські терористи вдарили балістикою по порту в Одесі: є загиблий, багато поранених

В п'ятницю, 23 травня, росіяни знов завдали удару по українській інфраструктурі — запустили дві балістичні ракети по цивільному порту в Одесі. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще восьмеро отримали поранення.

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Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«Росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту», — повідомив Кулеба.

За його даними, в результаті удару, загинула одна людина — працівник порту. Ще восьмеро отримали поранення, ними виявились також цивільні працівники підприємства.

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«Четверо з них у важкому стані. Усім їм надається допомога», — пояснив міністр.

Внаслідок атаки пошкоджені машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.

«Росія знову вдарила по мирному, стратегічно важливому об’єкту, який має значення для продовольчої безпеки світу», — наголосив Кулеба.

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Він відзначив, що загалом за час від повномасштабного вторгнення росія пошкодила та знищила майже 400 об'єктів портової інфраструктури, понад 30 суден, а також в результаті російської агресії постраждало 106 цивільних осіб.

Інформацію також підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Прошу жителів та гостей Одещини реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні — оперативно прямувати в укриття!» — додав він.

Зауважимо, що лише цього ранку російські загарбники атакували дронами Одеську область. Під час ранкової атаки також не обійшлося без постраждалих.

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Вночі та вранці 23 травня російські окупанти випустили дрони по Україні відразу з кількох напрямків. Сили ППО протягом цілої ночі відбивали ворожу атаку. Варто зауважити, що російські безпілотники вночі долетіли до західних областей України. Зокрема ворожі дрони вдарили по залізниці у Чернівецькій області. Також росіяни атакували й Івано-Франківську область, а у Коломийському районі пошкоджені будівлі та автомобілі.

Як повідомляли «ФАКТИ», ворог постійно тероризує Одесу. Під час атаки рф на початку травня один з дронів терористів влучив у 16-поверховий будинок. Були частково зруйновані верхні поверхи будинку. Загинули люди. Також пошкоджень зазнали низка інших багатоквартирних та приватних житлових будинків, навчальний заклад, супермаркет, автомобілі.

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