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Дрони знову атакували завод «Енергія» у російському Єльці (відео)

9:09 24 травня 2025
Завод у Єльці другу ніч атакують дрони. Фото&nbsp;— скріншот

Російське підприємство «Енергія», що працює на ВПК росії і випускає батареї та акумулятори для дронів, літаків, кораблів та різної електроніки, в чергове атаковано ударними дронами.

Російські паблики пишуть, що українські дрони другу ніч поспіль масово атакують місто Єлець у Липецькій області. SHOT повідомляв про «гучні вибухи в небі над містом та роботу тривожної сирени», а також про те, що «червоний рівень» загрози атаки БпЛА вводили не лише для Єльця, а й Єлецького, Тербунського, Задонського, Хлівенського, Лебедянського та Данківського районів.

Тим часом російське міноборона стверджує, що ППО «знищила 94 українські безпілотні літальні апарати літакового типу", у тому числі два — над Липецькою областю.

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У російському міноборони також заявили, що 64 БпЛА були нейтралізовані над територією Білгородської області, 24 — над територією Брянської області, два — над територією Курської області та по одному БпЛА — над територіями Воронезької та Тульської областей.

Нагадаємо, що днями дрони масово атакували російський столичний регіон, через що в аеропортах тривалий час затримувалися десятки авіарейсів.

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Фото — скріншот

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