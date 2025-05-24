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Дрони знову атакували завод «Енергія» у російському Єльці (відео)
Російське підприємство «Енергія», що працює на ВПК росії і випускає батареї та акумулятори для дронів, літаків, кораблів та різної електроніки, в чергове атаковано ударними дронами.
Російські паблики пишуть, що українські дрони другу ніч поспіль масово атакують місто Єлець у Липецькій області. SHOT повідомляв про «гучні вибухи в небі над містом та роботу тривожної сирени», а також про те, що «червоний рівень» загрози атаки БпЛА вводили не лише для Єльця, а й Єлецького, Тербунського, Задонського, Хлівенського, Лебедянського та Данківського районів.
Тим часом російське міноборона стверджує, що ППО «знищила 94 українські безпілотні літальні апарати літакового типу", у тому числі два — над Липецькою областю.
У російському міноборони також заявили, що 64 БпЛА були нейтралізовані над територією Білгородської області, 24 — над територією Брянської області, два — над територією Курської області та по одному БпЛА — над територіями Воронезької та Тульської областей.
Нагадаємо, що днями дрони масово атакували російський столичний регіон, через що в аеропортах тривалий час затримувалися десятки авіарейсів.
Фото — скріншот9
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