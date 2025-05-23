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В рф дрони атакували важливий військовий завод: підприємство зупинило роботу

9:56 23 травня 2025
Завод в росії, фото інтернет

В росії знову атаковано підприємство, що працює на російський ВПК. Йдеться про завод «Енергія» в Липецькій області рф. Наразі підприємство зупинило роботу.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він зазначив, що завод «Енергія» — це одне з важливих підприємств оборонної промисловості рф. Там виробляють батареї та акумулятори для дронів, літаків, кораблів і різної електроніки. А також ртутно-цинкові та літій-іонні елементи для зв’язку, РЕБ і тренажерів для військової техніки, електрохімічні конденсатори для потреб Міноборони рф, автономні оптичні енергетичні установки.

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«Енергія» є постачальником Міністерства оборони рф, а також співпрацює з іншими державними структурами, такими як Роскосмос, МВС, ФСБ, МНС та Газпром. Продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет «Іскандер» і «Кинджал» .

«Завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу. Втім, він продовжував працювати. Станом на зараз, після атаки завод призупиняє роботу», — додав Коваленко.

Зазначимо, Україна регулярно завдає ударів по військових цілях, таких як заводи, склади боєприпасів, об'єктах логістики та нафтопереробних підприємствах на території ворога. Метою ударів є спроба знизити здатність ворога забезпечувати армію та вести війну. Лише нещодавно дрони Служби безпеки України (СБУ) уразили два російських заводи ВПК — «Сплав» та «Базальт».

Напередодні дрони атакували Підмосков'я, Тульську, Липецьку та Калузьку області рф.

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