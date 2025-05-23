- 09:56 В рф дрони атакували важливий військовий завод: підприємство зупинило роботу
- 09:26 Доплати до пенсій: хто скоро отримає до 2361 гривні додатково на місяць
- 08:54 Атака на Україну: окупанти били по інфраструктурі та житлових кварталах, є загиблі та постраждалі
- 08:18 Тельцям краще поберегти нерви, а Скорпіонам варто приділити увагу родичам: гороскоп на 23 травня та термінове посланння від мольфара на червень
- 05:05 Ванна буде як нова: експертка Мелісса розповіла, як надати блиску старій сантехніці без надмірних витрат
- 02:54 Терти до нестями більше не потрібно: як легко позбутися вапняного нальоту в унітазі
- 22.05 22:27 Як їсти круасан, щоб не засипати все крихтами: тонкощі етикету
- 22.05 22:01 Неймовірно смачний соус: основний інгредієнт вас здивує
- 22.05 21:30 Вікторія Бекхем порушила мовчання щодо сварки з Брукліном Бекхемом
- 22.05 21:01 Простий трюк для здорових помідорів: потрібне тільки молоко
- 22.05 20:45 «Ягідна галета з хрусткими бортиками з тіста — делікатес із делікатесів», — гастроблогерка Марина Гармаш
- 22.05 20:32 Троє діток лишились без тата: під Бахмутом загинув воїн з Рівненщини
В рф дрони атакували важливий військовий завод: підприємство зупинило роботу
В росії знову атаковано підприємство, що працює на російський ВПК. Йдеться про завод «Енергія» в Липецькій області рф. Наразі підприємство зупинило роботу.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Він зазначив, що завод «Енергія» — це одне з важливих підприємств оборонної промисловості рф. Там виробляють батареї та акумулятори для дронів, літаків, кораблів і різної електроніки. А також ртутно-цинкові та літій-іонні елементи для зв’язку, РЕБ і тренажерів для військової техніки, електрохімічні конденсатори для потреб Міноборони рф, автономні оптичні енергетичні установки.
«Енергія» є постачальником Міністерства оборони рф, а також співпрацює з іншими державними структурами, такими як Роскосмос, МВС, ФСБ, МНС та Газпром. Продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет «Іскандер» і «Кинджал» .
«Завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу. Втім, він продовжував працювати. Станом на зараз, після атаки завод призупиняє роботу», — додав Коваленко.
Зазначимо, Україна регулярно завдає ударів по військових цілях, таких як заводи, склади боєприпасів, об'єктах логістики та нафтопереробних підприємствах на території ворога. Метою ударів є спроба знизити здатність ворога забезпечувати армію та вести війну. Лише нещодавно дрони Служби безпеки України (СБУ) уразили два російських заводи ВПК — «Сплав» та «Базальт».
Напередодні дрони атакували Підмосков'я, Тульську, Липецьку та Калузьку області рф.36
Читайте нас у Facebook