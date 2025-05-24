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Жінка напала з ножем на пасажирів на залізничному вокзалі у Гамбурзі: багато поранених
У Німеччині, де раніше прохач статусу біженця з Афганістану влаштував теракт, врізавшись у відвідувачів різдвяного ярмарку на машині, сталася ще одна НП — на головному вокзалі Гамбурга жінка нападала з ножем на людей.
Як повідомляє «Німецька хвиля», напередодні увечері було поранено 18 людей, четверо з яких перебувають у критичному стані.
Підозрювана — 39-річна громадянка Німеччини. Її затримали на місці злочину, жінка не чинила опору правоохоронцям. Про мотиви її вчинку не повідомляється, проте наголошується, що політичної складової у нападі немає. Фахівці перевіряють психічний стан затриманої.
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На цю НП відреагував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який висловив слова підтримки у розмові з мером Гамбурга Петером Ченчером і запропонував адміністрації міста підтримку федерального уряду. Колишній мер Гамбурга та ексканцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що ця новина «глибоко вразила всіх нас».
Нагадаємо, що днями в США біля Єврейського музею у Вашингтоні було вбито двох співробітників посольства Ізраїлю — на дипломатів напав чоловік, який вигукував гасла на підтримку Палестини.
Ілюстративне фото з Pixabay197
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