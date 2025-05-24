Кияни, які постраждали внаслідок ворожих ударів, можуть отримати матеріальну допомогу: у військовій адміністрації зробили важливу заяву

Киянам, які постраждали під час нічної атаки росіян на столицю балістичними ракетами та «Шахедами», пояснили, на яку допомогу від міста вони можуть розраховувати.

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В КМВА насамперед згадали про програму «Турбота. Назустріч киянам». Для того, аби отримати матеріальну допомога від міста у розмірі 10 000 грн, необхідно звернутися до управлінь соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації за місцем проживання, надавши паспорт та ІПН власника; документ про право власності; акт обстеження (видає керуюча компанія протягом декількох днів після обстеження квартири); довідку з банківськими реквізитами.

По-друге, можна звернутися до будь-якого депутата Київради в вашому районі, орієнтовна сума виплати — 10 000 грн. Перелік депутатів та контакти приймалень за посиланням (https://kmr.gov.ua/uk/public-reception).

По-третє, це програма «єВідновлення» через застосунок «Дія». Власники пошкодженого житла мають повідомити про це через застосунок. Якщо ваше майно ще не внесено до Державного реєстру речових прав, а застосунок не приймає повідомлення — необхідно звернутись до ЦНАПу або нотаріуса, щоб внести дані до реєстру.

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«Якщо житло буде визнано непридатним для проживання, передбачена одноразова допомога в розмірі 40 000 грн для оренди тимчасового житла, а також щомісячна допомога в розмірі 20 000 грн до моменту відновлення вашого помешкання, але не довше ніж протягом одного року», — зазначають в столичній військовій адміністрації.

Під час нічної атаки найбільше пошкоджень зазнали житлові будинки в Соломʼянському та Оболонському районах Києва — там розгорнуто гуманітарні штаби. Громадяни можуть отримати підтримку, консультації та роз’яснення щодо подальших дій та оформлення допомоги за адресами:

Оболонський район: ліцей № 20 (просп. Оболонський, 32-Б);

Соломʼянський район: ліцей № 161 (вул. Віталія Скакуна, 14).

В столичній поліції уточнили, що вночі постражали 15 містян і що БПлА та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах, а також торгівельно-розважальний центр, навчальний заклад, 8 автомобілів та приміщення котельні.



У Соломʼянському районі уламки БПлА влучили у квартиру на пʼятому поверсі, відбулось займання. Постраждало семеро осіб, від 35 до 63 років. У них різні травми.



У Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок.



В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 4 поверхи 9-типоверхового житлового будинку. Наразі по допомогу звернулися пʼятеро постраждалих.



Також поранення отримала одна людина в Голосіївському районі.

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Нагадаємо, що в районі Києва було збито шість балістичних ракет. Загалом у ніч проти 24 травня росіяни застосували 14 «Іскандерів», у тому числі дев'ять — по столиці.

Фото поліції

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