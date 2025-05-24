- 13:31 Податкова стягуватиме податки з тих, хто торгує на онлайн-майданчиках: кого ці «листи щастя» не стосуватимуться
- 13:04 Кияни, які постраждали внаслідок ворожих ударів, можуть отримати матеріальну допомогу: у військовій адміністрації зробили важливу заяву
- 12:39 Сім'я поліцейських постраждала у серйозній ДТП у Кривому Розі: шестеро людей у лікарні
- 12:20 «Найболючіше — пояснювати донечці, що тато більше її не пригорне»: історія захисника з Вінниччини, який через рік після зникнення повернувся «на щиті»
- 12:01 Для трьох категорій українців можуть змінити умови надання субсидій: що пропонують та кого стосується
- 11:39 Число страт на полі бою зростає: росіяни отримують прямі накази вбивати полонених, — ГУР
- 11:13 Не пропустив «швидку» — залишився без водійських прав на 10 років: в Україні хочуть посилити покарання за непропуск авто спецслужб
- 10:51 Холодно на заході, майже спекотно на сході та скрізь — дощі: синоптики обіцяють українцям «контрастні» вихідні 24 — 25 травня
- 10:24 Жінка напала з ножем на пасажирів на залізничному вокзалі у Гамбурзі: багато поранених
- 10:01 Непереможний український боксер-велетень нокаутував суперника у першому раунді
- 09:36 В «улові» — шість «Іскандерів» та 245 дронів: як ППО відбивала нічну атаку ворога
- 09:09 Дрони знову атакували завод «Енергія» у російському Єльці
Кияни, які постраждали внаслідок ворожих ударів, можуть отримати матеріальну допомогу: у військовій адміністрації зробили важливу заяву
Киянам, які постраждали під час нічної атаки росіян на столицю балістичними ракетами та «Шахедами», пояснили, на яку допомогу від міста вони можуть розраховувати.
В КМВА насамперед згадали про програму «Турбота. Назустріч киянам». Для того, аби отримати матеріальну допомога від міста у розмірі 10 000 грн, необхідно звернутися до управлінь соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації за місцем проживання, надавши паспорт та ІПН власника; документ про право власності; акт обстеження (видає керуюча компанія протягом декількох днів після обстеження квартири); довідку з банківськими реквізитами.
По-друге, можна звернутися до будь-якого депутата Київради в вашому районі, орієнтовна сума виплати — 10 000 грн. Перелік депутатів та контакти приймалень за посиланням (https://kmr.gov.ua/uk/public-reception).
По-третє, це програма «єВідновлення» через застосунок «Дія». Власники пошкодженого житла мають повідомити про це через застосунок. Якщо ваше майно ще не внесено до Державного реєстру речових прав, а застосунок не приймає повідомлення — необхідно звернутись до ЦНАПу або нотаріуса, щоб внести дані до реєстру.
«Якщо житло буде визнано непридатним для проживання, передбачена одноразова допомога в розмірі 40 000 грн для оренди тимчасового житла, а також щомісячна допомога в розмірі 20 000 грн до моменту відновлення вашого помешкання, але не довше ніж протягом одного року», — зазначають в столичній військовій адміністрації.
Під час нічної атаки найбільше пошкоджень зазнали житлові будинки в Соломʼянському та Оболонському районах Києва — там розгорнуто гуманітарні штаби. Громадяни можуть отримати підтримку, консультації та роз’яснення щодо подальших дій та оформлення допомоги за адресами:
- Оболонський район: ліцей № 20 (просп. Оболонський, 32-Б);
- Соломʼянський район: ліцей № 161 (вул. Віталія Скакуна, 14).
В столичній поліції уточнили, що вночі постражали 15 містян і що БПлА та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах, а також торгівельно-розважальний центр, навчальний заклад, 8 автомобілів та приміщення котельні.
У Соломʼянському районі уламки БПлА влучили у квартиру на пʼятому поверсі, відбулось займання. Постраждало семеро осіб, від 35 до 63 років. У них різні травми.
У Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок.
В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 4 поверхи 9-типоверхового житлового будинку. Наразі по допомогу звернулися пʼятеро постраждалих.
Також поранення отримала одна людина в Голосіївському районі.
Нагадаємо, що в районі Києва було збито шість балістичних ракет. Загалом у ніч проти 24 травня росіяни застосували 14 «Іскандерів», у тому числі дев'ять — по столиці.
Фото поліції25
Читайте нас у Facebook