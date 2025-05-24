- 21:01 Як і чим поливати помідори, щоб вони не хворіли: ці хитрощі допоможуть
- 20:32 Все життя присвятив армії: на війні поліг захисник із Хмельниччини
- 20:24 «Фарфорова сюїта „Наталка Полтавка“ йшла на експорт», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 20:06 Фокача з сардинами: порадуйте рідних смакотою
- 19:58 Чемпіонат України з футболу, 30-й тур, 23 — 25 травня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 19:46 В Ужгороді студент наклав на себе руки через не складене НМТ
- 19:44 Все у наших руках: Україна може знищити найближчим часом три російських Ту-95МС
- 19:21 Окупанти випробували свій новий дрон: полігоном стала Одеса
- 18:57 Ракам — «Утримання» та сюрприз, Козерогам — «Трійка Кубків» та прибуток: Таро-прогноз на 25 травня
- 18:24 Торгові війни: США та КНР наближуються до компромісу
- 18:11 У росіян є чотири місяці: що кажуть аналітики про літній наступ окупантів
- 18:07 У футболіста збірної України народився син
Все у наших руках: Україна може знищити найближчим часом три російських Ту-95МС
Окупанти хочуть провести плановий ремонт і модернізацію 6 стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС, з яких обстрілюють Київ та інші українські міста. Три з них мають доправити до Таганрога. Це місто знаходиться всього за 150 км від лінії фронту. Тому перед Силами оборони України відкривається певне вікно можливостей, переконаний військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.
«Дані про плани модернізації стратегічної авіації ворога опублікувала одна приватна розвідувальна компанія Dallas. За планами, 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС мають пройти плановий ремонт, ймовірно з певною модернізацією. Три з них мають бути доставлені на ремонт у Таганрог. Судячи з кошторису, який складає понад 15 млрд рублів, там має бути складний набір робіт. Скоріш за все, ворог планує модернізувати ці літаки й установити пілони для ракет Х-101, щоб мати більше можливостей для ракетних ударів по території України», — зазначає експерт.
Він додав, що десь половина російських Ту-95МС має пілони для зовнішньої підвіски для ракет Х-101, інша половина — для старих Х-55.
«Якщо все так і буде з ремонтом, є чудова можливість, щоб скоротити парк стратегічної авіації рф мінімум на три літаки ТУ-95МС», — переконаний Іван Киричевський.
Раніше експерт пояснив, що треба зробити, щоб рф не змогла використовувати стратегічну авіацію для ударів по Україні.100
Читайте нас у Facebook
Тигрів чекають одкровення, а Змії опиняться у центрі подій: східний гороскоп на 26 травня — 1 червня
Дівам варто зосередитися на справах, що давно відкладалися, а Ракам побути на самоті: гороскоп на вихідні, 24 та 25 травня