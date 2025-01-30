рф не зможе використовувати стратегічну авіацію для ударів по Україні: експерт пояснив, що для цього треба зробити

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначає, що днями під ударом українських дронів були не просто нафтопровід та НПЗ під Нижнім Новгородом, а нафтопереробне підприємство «Сибур-Кстово​».

ВІДЕО ДНЯ

«Якщо розглянути детальніше, то це „общак“ путіна. На заводі „Сибур-Кстово​“ нині зменшено здатність російського ВПК виготовляти снаряди до артилерії та реактивні снаряди для війни проти України. Він входить до зони впливу путіна і наповнює казну кремлівського диктатора. В День Героїв Крут це болючий удар по російському агресору, але й по гаманцю путіна», — повідомляє експерт.

Щодо ураження нафтобази «Комбінат Крістал», яка забезпечує аеродром Енгельс, звідки вилітає стратегічна авіація ворога, то, додав Киричевський, після двох ударів було уражено 20% з 58 наявних цистерн.

«Щоб був значний результат, потрібно ще мінімум вісім нальотів на цю авіабазу, — наголошує експерт. - Якщо вдасться вразити нафтобазу до 50%, росіяни не зможуть тримати свою стратегічну авіацію на цій базі. Відповідно будуть менше використовувати Ту-95МС і Ту-160 для ударів по території України».

РЕКЛАМА

Раніше авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап пояснив, чому росія не може вже використовувати таку ж кількість літаків, як раніше.

РЕКЛАМА

124

Читайте нас у Facebook