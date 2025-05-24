Україна та росія провели другий етап масштабного обміну полоненими (фото)

Україна провела ще один обмін полоненими. 307 українських захисників повернули з російського полону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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«Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження. Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни нашої армії, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України. Дякую всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює. Наша мета — повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим», — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», напередодні Україна та росія провели перший етап масштабного обміну полоненими. Росія передала Україні 270 українських військовополонених та 120 цивільних осіб. Обмін відбувся на кордоні України та Білорусі.

16 травня Україна та росія домовилися провести обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

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