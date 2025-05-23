«Повертаємо наших»: Україна та росія провели перший етап масштабного обміну полоненими

Відбувся обмін полоненими між росією та Україною, про підготовку якого було домовлено на переговорах у Стамбулі. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.



Росія передала Україні 270 українських військовополонених та 120 цивільних осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Обмін відбувся на кордоні України та Білорусі.

«Повертаємо наших. Сьогодні вдалося реалізувати перший етап домовленості, досягнутої під час переговорів у Туреччині: обмін 1000 на 1000. Додому повертаються 390 українців — 270 військових і 120 цивільних», — зазначив чиновник.

За його словами, продовження обміну буде у вихідні.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Я дякую кожному, хто працює 24/7 заради життя і свободи наших громадян. Ми перевіряємо кожне ім’я, кожну деталь, щоб ніхто не був забутий. Продовжимо дипломатичні зусилля, аби повернення наших людей додому стало реальністю для всіх», — додав Єрмак.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, 16 травня Україна та росія вперше за три роки повномасштабної війни домовилися провести обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

22 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія передала Україні списки на обмін військовополоненими за формулою «1000 на 1000». До підготовки залучено ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноваженого Верховної ради України з прав людини та команду Офісу президента.

Тоді ж речник президента рф Дмитро Пєсков підтвердив, що і москва передала Києву свій список на обмін.

Як повідомляли «ФАКТИ», 19 квітня також відбувся обмін полоненими. Тоді в Україну з російського полону повернулися 277 українських захисників — воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.

104

Читайте нас у Facebook