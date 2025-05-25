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Не вміє тримати язик за зубами: Трамп поспішив оголосити про найбільший обмін полоненими між росією та Україною
Україна та росія 23 травня розпочали найбільший обмін військовополоненими (повернули з полону 390 осіб), який продовжився у вихідні. Київ тримав цей процес у суворій таємниці через побоювання щодо безпеки перших 270 військовослужбовців і 120 цивільних, яких мали обміняти на кордоні з білоруссю. У місті Чернігів сотні жінок і дітей з нетерпінням чекали на ознаки того, що їхні близькі незабаром повернуться до них. Та в цю мить Трамп прокинувся у Вашингтоні, пише видання Politico.
«Щойно завершився великий обмін полоненими між росією та Україною. Незабаром він набуде чинності. Вітаю обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого», — написав Трамп в соціальній мережі Truth Social.
Насправді перший етап обміну полоненими ще навіть не розпочався, коли американський президент опублікував своє повідомлення.
«Він хотів першим повідомити цю новину, — сказав український чиновник на умовах анонімності виданню Politico. — На щастя, поспішний допис Трампа не мав жодного ефекту. Але ми зазвичай не повідомляємо про поточні обміни, оскільки з росіянами ніколи не знаєш, що буде далі. Наші хлопці були занадто близько до ворога».
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