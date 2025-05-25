«303 українських захисники вдома»: обмін полоненими, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено

У неділю, 25 травня, Україна повернула з російського полону 303 українських захисники. Це була третя частина обміну в форматі «1000 на 1000», про який вдалося домовитись у Туреччині, повідомив президент Володимир Зеленський.

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«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено», — зазначив він.

За словами президента з російського полону повернулися воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

«Дякую команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону!» — зазначив президент.



За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених — представники Збройних сил, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту — серед них 70 оборонців Маріуполя.

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Усі звільнені — чоловіки, рядові та сержанти. Вони обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Обмін «1000 на 1000» став 65 від початку повномасштабного вторгнення, додали в штабі.

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Нагадаємо, вчора Україна повернула з російського полону 307 захисників.

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