- 17:54 «Банки стають святішими за Папу»: по кому вдарять обмеження на грошові перекази
- 17:53 Як позбутися черв’яків у черешні: три перевірені способи
- 17:26 Чемпіонат України з футболу, 30-й тур, 23 — 25 травня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 17:23 Трамп хоче згорнути український відділ в Пентагоні: що сталось
- 16:47 Як почистити ванну дешево і без ніякої хімії: працюючий рецепт від блогерки Марини
- 16:22 Мерц попросив підтримки у Китаю щодо припинення вогню в Україні
- 15:46 Зробив інвалідом й спотворив обличчя: на батьків дружини Брукліна Бекхеми подають до суду через напад пітбуля
- 15:23 Санкції б’ють у ціль: з якими проблемами тепер зіткнулась рф
- 14:53 У Кондратюка вдвічі більша, ніж у Бобула: яку пенсію отримують зірки українського шоубізнесу
- 14:24 Війна в Україні є частиною ширших цілей путіна: американська розвідка
- 14:03 Чемпіонський болід Шумахера продали за нечувані гроші
- 13:47 Стало відомо, чому принц Гаррі стукав у чужі двері в Лондоні
«303 українських захисники вдома»: обмін полоненими, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено
У неділю, 25 травня, Україна повернула з російського полону 303 українських захисники. Це була третя частина обміну в форматі «1000 на 1000», про який вдалося домовитись у Туреччині, повідомив президент Володимир Зеленський.
«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено», — зазначив він.
За словами президента з російського полону повернулися воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
«Дякую команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону!» — зазначив президент.
За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених — представники Збройних сил, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту — серед них 70 оборонців Маріуполя.
Усі звільнені — чоловіки, рядові та сержанти. Вони обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.
Обмін «1000 на 1000» став 65 від початку повномасштабного вторгнення, додали в штабі.
Нагадаємо, вчора Україна повернула з російського полону 307 захисників.93
Читайте нас у Facebook
Овнам — несподіване знайомство та цікава ідея, Левам — приплив сил: гороскоп і ритуал очищення від мольфара на 25 травня
Тигрів чекають одкровення, а Змії опиняться у центрі подій: східний гороскоп на 26 травня — 1 червня