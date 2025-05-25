Чемпіонський болід Шумахера продали за нечувані гроші (фото)

Болід Формули-1 команди «Феррарі» легендарного німця Міхаеля Шумахера, який отримав дуже тяжкі травми голови після катання на лижах в Альпах у 2013 році, продано аукціонним будинком RM Sotheby's в Монако за 18,17 млн доларів, повідомляє The New York Times. Раніше з молотка за мільйони євро пішла унікальна колекція годинників Шумахера.

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На автомобілі F2001, стартова ціна якого становила 9,09 млн доларів, семиразовий чемпіон світу у сезоні 2001 року виграв Гран-прі Монако та Угорщини.

До речі, проданий болід став найдорожчим із тих, якими керував Шумахер. Раніше рекорд був встановлений у 2022 році на аукціоні в Женеві, коли за Ferrari F2003 заплатили 13,2 млн доларів.

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В цілому ж F2001 Шумахера став четвертим найдорожчим автомобілем Формули-1, колись проданим. Світовий рекорд становить 52,52 млн доларів. Таку суму нещодавно виклали за Mercedes W196 streamliner, яким керували легендарні гонщики Хуан Мануель Фанхіо та Стерлінг Мосс у 1950-х роках.

Нагадаємо, що після біди в Альпах дружина Шумахера Коріна продала їхні сімейні активи, включаючи приватний літак Міхаеля та його будинок у Норвегії. Лише особисті речі гонщика пішли з молотка на аукціоні в США за 2,4 мільйона євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шолом легендарного гонщика Формули-1, який загинув на трасі, продали майже за мільйон доларів.

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Фото derapate. it, Sotheby's

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