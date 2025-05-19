Ванна буде як нова: експертка Мелісса розповіла, як надати блиску старій сантехніці без надмірних витрат

Експертка Мелісса Мейкер, яка порадила господиням використовувати під час прання виделку, впевнена, що навіть стара ванна може засяяти, якщо правильно підійти до її очищення.



Про це вона розповіла в одному зі своїх відео.

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«Домашній засіб для чищення, приготований з підручних компонентів, не тільки ефективно видаляє забруднення, але і безпечно для поверхні сантехніки», — вважає експертка.

За словами Мелісси, домогтися сяючої чистоти можна без витрат на дорогу побутову хімію. Все, що потрібно, — це пральний порошок з великими гранулами (400 грамів) та один пакетик борної кислоти. Ці інгредієнти давно полюбилися досвідченим господиням за простоту та дієвість.

Для приготування суміші потрібно змішати порошок й борну кислоту у сухій банці з щільно закритою кришкою. Отриманого обсягу вистачить на кілька очищень.

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Перед застосуванням важливо підготувати поверхню: ванну слід облити гарячою водою. Потім на вологу поверхню рівномірно нанести домашній порошок, залишивши його на 20 хвилин. Після цього очистити ванну за допомогою м'якої сторони губки та ретельно змити залишки засобу.

Результат, за словами експертки, буде помітний відразу: навіть стара ванна набуває помітного блиску і чистоти, що не поступається результатом після використання професійної хімії.

Нагадаємо, раніше Мелісса Мейкер дала пораду, як вживати білий оцет для очищення унітаза.

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