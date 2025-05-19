- 08:14 Ракам варто прислухатися до себе, а Рибам навести порядок — як у голові, так й у справах: гороскоп на вівторок, 20 травня
- 19.05 22:28 Які аксесуари взяти на відпочинок: з ними ви почуватиметеся комфортно
- 19.05 22:01 Паштет з незвичайного інгредієнта: просто, дешево та фантастично смачно
- 19.05 21:31 Різ Візерспун відмовляється допомогти колишньому чоловіку: драма у родині триває
- 19.05 21:02 Розкидайте під виноградом навесні: це точно гарантія рекордного врожаю
- 19.05 20:35 Маючи всього два дні вихідних, витратив їх для евакуації тварин з Вовчанська: в бою на Донеччині загинув 21-річний воїн з Харківщини
- 19.05 20:08 Кіш лорен з курятиною і лісовими грибами: цією смакотою точно здивуєте гостей
- 19.05 19:56 Близнюкам — «Королева Кубків», Дівам — «Сонце», а Скорпіонам — «Колесо Фортуни»: Таро-прогноз та поради карт на 20 травня
- 19.05 19:50 Минулого не змінити: Віра Брежнєва висловилася про шлюб та розлучення з Костянтином Меладзе
- 19.05 19:42 Виплачувати одразу щонайменше 50 тисяч гривень: Мінсоцполітики просуває законопроєкт про підтримку народжуваності
- 19.05 19:39 Без Довбика та Миколенка: Ребров назвав склад збірної України на міжнародний турнір у Канаді
- 19.05 19:38 Особлива місія: Вільям і Кейт відправляються у Шотландію, щоб виконати почесне завдання
Які аксесуари взяти на відпочинок: з ними ви почуватиметеся комфортно
Ті, хто любить носити прикраси, готові взяти із собою цілу скриньку. І іноді так і роблять, хоча деякі аксесуари жодного разу не надягають. Ці поради допоможуть вам взяти те, що стане у пригоді.
Насамперед не варто брати прикраси до кожного вбрання. Візьміть кілька універсальних аксесуарів, що пасуватимуть практично до всього. Це стосується, до речі, й взуття.
Залишіть вдома занадто масивні намиста та браслети. Лаконічні прикраси у поїздці доречніші.
Якщо у вас довге волосся, візьміть скранч (широка резинка). Це зручно та красиво. Особливо комфортним буде скранч на блискавці.
Найкращим аксесуаром у поїздці буде шарф. Він зігріє у прохолодну погоду та захистить від сонячних променів на сонці. Краще беріть із собою шарф з натуральної тканини — довгий і широкий. А ще краще — два: один — тонший, другий — тепліший. Продумайте заздалегідь, щоб ці шарфи добре поєднувалися з вашим одягом. Адже немає нічого гіршого, ніж коли шарф є, але він ні до чого не пасує.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про модний аксесуар 2025 року — скранч. Який вибрати та з чим його носити.
Читайте також: «Носити прикраси — мистецтво. Щоб мати стильний вигляд, потрібно знати деякі секрети», — експертка із стилю Ірина Бейлі
Фото Ольги Сметанської131
Читайте нас у Facebook
Не побоялася впасти з 4-метрової висоти: школярка з України вперше встановила рекорд Гіннеса у пілонному спорті