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Стиль життя

Які аксесуари взяти на відпочинок: з ними ви почуватиметеся комфортно

22:28 19 травня 2025
Шпилька, гумка для волосся

Ті, хто любить носити прикраси, готові взяти із собою цілу скриньку. І іноді так і роблять, хоча деякі аксесуари жодного разу не надягають. Ці поради допоможуть вам взяти те, що стане у пригоді.

Насамперед не варто брати прикраси до кожного вбрання. Візьміть кілька універсальних аксесуарів, що пасуватимуть практично до всього. Це стосується, до речі, й взуття.

Залишіть вдома занадто масивні намиста та браслети. Лаконічні прикраси у поїздці доречніші.

Якщо у вас довге волосся, візьміть скранч (широка резинка). Це зручно та красиво. Особливо комфортним буде скранч на блискавці.

Найкращим аксесуаром у поїздці буде шарф. Він зігріє у прохолодну погоду та захистить від сонячних променів на сонці. Краще беріть із собою шарф з натуральної тканини — довгий і широкий. А ще краще — два: один — тонший, другий — тепліший. Продумайте заздалегідь, щоб ці шарфи добре поєднувалися з вашим одягом. Адже немає нічого гіршого, ніж коли шарф є, але він ні до чого не пасує.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про модний аксесуар 2025 року — скранч. Який вибрати та з чим його носити.

Читайте також: «Носити прикраси — мистецтво. Щоб мати стильний вигляд, потрібно знати деякі секрети», — експертка із стилю Ірина Бейлі

Фото Ольги Сметанської

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