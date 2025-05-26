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Травневе підживлення моркви: чому вона потрібна саме наприкінці місяця

16:07 26 травня 2025
Як підживлювати моркву&nbsp;— Підживлення моркви&nbsp;— Фото: Pixabay

Морква росте на городах багатьох українців. Щоб мати гарний врожай цієї культури її необхідно регулярно та правильно підживлювати. Особливо в кінці травня, пишуть Добрі Новини.

Кінець травня — це період, коли морква вже зійшла, але ще не встигла сформувати сам коренеплід. І якщо саме зараз дати їй підживлення, то можна отримати завидний врожай.

В цей період ця рослина особливо потребує калію, фосфору і азоту. Найпростіше підживлення — це зола, яка є джерелом всіх корисних речовин для коренеплодів.

Для приготування цього підживлення беремо одну склянку просіяної деревної золи і заливаємо відром теплої води. Даємо настоятись хоча б 12 годин. Потім добре перемішуємо і поливаємо. Робити це бажано після дощу або звичайного поливу, коли земля трохи волога.

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Ще один варіант підживлення — це «компот» з трави. Беремо кропиву, подорожник, кульбабу, все це дрібно ріжемо, набиваємо половину відра, заливаємо водою і залишаємо на тиждень бродити. Коли рідина стане темною і з «душком», розводимо її 1:10 з водою і поливаємо моркву.

Також в якості підживлення можна використати суперфосфат. Беремо одну столову ложку суперфосфату, розчиняємо у відрі води і поливаємо з розрахунку один літр на квадратний метр. Обов’язкого треба робити це після дощу або поливу, щоб не попалити молоде коріння.

Раніше «ФАКТИ» писали, як правильно підживлювати моркву цукром.

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Фото: Pixabay

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