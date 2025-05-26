Ласощі, які вас захоплять: бюджетно, просто та вишукано

Раніше варення варили виключно в сезон. Але зараз часи змінилися, і ці ласощі можна готувати в будь-який час року. Навіть із заморожених ягід і фруктів. І подавати свіжозварене варення до особливо ніжних млинців.

ВІДЕО ДНЯ

І, звісно, як то кажуть, не в «промислових масштабах». А, наприклад, до чаю.

Яблучне варення ніжне і смачне. Готується легко, хоча й не дуже швидко. За бажанням можна додати груші.

Але щоразу зачерпнувши ложечкою варення, ви будете щасливі. Адже домашні ласощі, що б там не говорили, найкращі. У них усі інгредієнти натуральні.

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом яблучного варення.

РЕКЛАМА

Яблучне варення 1,5 кг яблук (і за бажанням груш)

450 г цукру

30 г оцту

Очищаємо яблука та груші від шкірки, нарізаємо дрібними кубиками. Додаємо цукор і оцет. Ставимо гніт і витримуємо при кімнатній температурі близько 12 годин. Доводимо до кипіння і варимо до загустіння (приблизно 1−1.5 години). У цей час готуємо банки, стерилізуємо.

Варення розкладаємо по банках і залишаємо відкритими до повного охолодження. Потім закриваємо кришками.

РЕКЛАМА

Смачного!

Нагадаємо рецепт яблучного пирога з хрусткою скоринкою.

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

89

Читайте нас у Facebook