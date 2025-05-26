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Ласощі, які вас захоплять: бюджетно, просто та вишукано
Раніше варення варили виключно в сезон. Але зараз часи змінилися, і ці ласощі можна готувати в будь-який час року. Навіть із заморожених ягід і фруктів. І подавати свіжозварене варення до особливо ніжних млинців.
І, звісно, як то кажуть, не в «промислових масштабах». А, наприклад, до чаю.
Яблучне варення ніжне і смачне. Готується легко, хоча й не дуже швидко. За бажанням можна додати груші.
Але щоразу зачерпнувши ложечкою варення, ви будете щасливі. Адже домашні ласощі, що б там не говорили, найкращі. У них усі інгредієнти натуральні.
Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом яблучного варення.
Яблучне варення
- 1,5 кг яблук (і за бажанням груш)
- 450 г цукру
- 30 г оцту
Очищаємо яблука та груші від шкірки, нарізаємо дрібними кубиками. Додаємо цукор і оцет. Ставимо гніт і витримуємо при кімнатній температурі близько 12 годин. Доводимо до кипіння і варимо до загустіння (приблизно 1−1.5 години). У цей час готуємо банки, стерилізуємо.
Варення розкладаємо по банках і залишаємо відкритими до повного охолодження. Потім закриваємо кришками.
Смачного!
Нагадаємо рецепт яблучного пирога з хрусткою скоринкою.
Фото з альбому Елли Іванової89
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