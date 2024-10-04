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Варення-п'ятихвилинка з яблук з лимоном: і десерт, і начинка для пирогів

14:56 4 жовтня 2024
Варення

Варення є улюбленою стравою українців, особливо в зимові вечори. Нещодавно відомий кулінарний ресурс розповів, як приготувати яблучне варення, а Telegram-канал «Дача. Сад та город» поділився рецептом варення «п'ятихвилинка» з яблучок з лимоном.

Це варення буде чудовим рецептом до чаю, а також начинкою для пирогів і тортів.

Інгредієнти:

— яблука 900 г. (очищені, шкірки не знімаємо)
- цукор 600 грам.
- лімон свіжий 1 шт.

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Πриготування:

Чищені і нарізані тонкими пластинами яблука засипають цукром і залишають на 2 години, щоб яблучка пустили сік.

Як минуло 2 години пересипаємо яблука в ємкість, в якій ми будемо готувати яблучне варення. Вмикаємо вогонь, доводимо до кипіння, додаємо декілька скибочок лимона і через 5 хвилин вимикаємо.

Яблучне варення має повністю остигнути, на це йде 2−3 години. Потім снову вмикаємо вогонь, доводимо до кипіння, додаємо часточки лимона. Варимо на великому вогні 5 хвилин і вимикаємо. Даємо відпочити і насолоджуємося.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати яблучний мармелад, а також пюре з яблук «Ніженка».

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