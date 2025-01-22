Яблучний пиріг з хрусткою скоринкою: за цим рецептом вийде неймовірно смачно та гарно

У світі є багато різних десертів, але яблучний пиріг — та класика, яку подають у багатьох ресторанах. Рецепти різні. Є більш-менш складні. А якщо приготувати яблучний пиріг вдома? Причому на основі тіста філо, яке зараз продається у багатьох супермаркетах. Ідеєю приготування смаколика поділилася кулінарка Елла Іванова.

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— Такий пиріг дуже смачний, — каже Елла Іванова. — Щоб порізані яблука не потемніли, потримайте їх у підсоленій воді. Пригощайте пирогом рідних та близьких — гадаю, вони будуть задоволені.

Яблучний пиріг Тісто філо Яблука РЕКЛАМА Коричневий цукор Вершкове масло Усі інгредієнти беремо у бажаних кількостях. РЕКЛАМА Трикутники тіста філо змащуємо вершковим маслом та посипаємо коричневим цукром. Викладаємо зверху тонко нарізані яблука. Додаємо кілька кубиків вершкового масла й посипаємо коричневим цукром. Можна додати корицю. Під яблуками можна змастити тісто варенням. Випікаємо за температури 180 градусів до гарної золотистої скоринки. І смачного! РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» ділилися старовинним рецептом галицького ябчаника від Лілії Цвіт.

Фото Елли Іванової

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