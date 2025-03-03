Ніжні та незвичайні млинці з пшона: стануть справжньою знахідкою

Попри завершення Масляного тижня господині продовжують пекти млинці, але тепер вже пісні. І ось фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше розповідала про давній український рецепт квасолі, тушкованої з цибулею, радить спекти млинці з пшона.

ВІДЕО ДНЯ

Вони виходять ніжні, смачні та незвичайні, — говорить кулінарна майстриня, зазначаючи, що такий спосіб приготування страви прийдеться до смаку тим, хто шукає безглютенові варіанти випічки.

Що знадобиться:

пшоно — 200 г

яйця — 2 шт.

олія — 2 ст. ложки

сіль — ½ ч. ложки

вода — для доведення до рідкої консистенції

Як готувати

РЕКЛАМА

Підготуйте пшоно, промивши кілька разів, залийте окропом і залиште до вистигання. Це найдавніший рецепт, хоча також існують варіанти з вареного пшона.

Приготуйте тісто. Для цього воду, в якій запарювали пшоно, злийте, а саму крупу перебийте в блендері до однорідної консистенції. Якщо ж хочеться більшої автентичності, можна перетерти крупу в макітрі — так робили наші предки.

Додайте інші інгредієнти — яйця, сіль, олію, та поступово розведіть водою до потрібної консистенції.

РЕКЛАМА

Посмажте млинці на добре розігрітій сковороді, рівномірно розподіляючи тісто. Для змащування можна використати топлене вершкове масло, але можна й смалець (в піст до тіста додається олія).

Якщо ж ви дотримуєтесь суворого посту, яйця можна замінити 2 ст. ложками крохмалю (кукурудзяного або картопляного) з додаванням ½ ч. ложки соди, погашеної оцтом.

«Ці млинці можна використовувати так само, як і звичайні з білого борошна: і з медом, і для загортання начинок. Найчастіше їх подавали замість хліба до борщу, після запікання у печі з різними начинками»,— зазначає пані Світлана.

Також вам може сподобатися рецепт пісних голубців по-лемківськи від шеф-кухаря Валентини Кущ.

РЕКЛАМА

50

Читайте нас у Facebook